3主力缺陣靠可愛飆37分　暴龍展示團隊精髓大勝騎士

▲3名主力缺戰雷納德扛起球隊狂飆37分。(圖/達志影像/美聯社)

記者張曜麟/綜合報導

暴龍22日在主場迎來騎士的挑戰,此役羅瑞、伊巴卡以及格林都缺暫,在少了三名重要得分手的情況下,仍靠著團隊優勢壓著騎士打,更在末節完美詮釋團隊籃球的精髓,終場就以126比110輕取騎士。

面對實力較弱的騎士,具有主場優勢的暴龍開局就轟出12比2的猛攻,阿努諾比(OG Anunoby)更是打得非常強勢,光他一人單節就拿下15分,騎士完全拿他沒辦法,這也讓多倫多首節打完取得6分優勢,不過進入次節,暴龍卻突然當機,讓騎士將比數追至1分差,不過身為聯盟戰績第一的球隊,暴龍並沒有給克里夫蘭任何反超機會,雷納德(Kawhi Leonard)馬上跳出來連攻5分,還在一次成功防守後獨自一人快攻上演一條龍爆扣,一度領先達12分,不過騎士靠著克拉克森(Jordan Clarkson)以及南斯(Larry Nance Jr.)的反攻縮小比分,半場打完多倫多仍以59比52領先7分。

換邊再戰後,兩邊戰況開始膠著,進入飆分大戰,騎士不斷在外圍轟炸,暴龍選擇狂打內線,儘管騎士單節命中6記三分彈轟下41分,不過暴龍也有40分進帳,這也使得騎士仍與多倫多有6分差距。不過決勝節暴龍開始展現強悍的防守,對於年輕的騎士而言相當吃不消,雖然一度把比數追到5分差距,但卻出現3分鐘得分荒。

