3主力缺陣靠可愛飆37分　暴龍展示團隊精髓大勝騎士

▲3名主力缺戰雷納德扛起球隊狂飆37分。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

暴龍22日在主場迎來騎士的挑戰，此役羅瑞、伊巴卡以及格林都缺暫，在少了三名重要得分手的情況下，仍靠著團隊優勢壓著騎士打，更在末節完美詮釋團隊籃球的精髓，終場就以126比110輕取騎士。

面對實力較弱的騎士，具有主場優勢的暴龍開局就轟出12比2的猛攻，阿努諾比(OG Anunoby)更是打得非常強勢，光他一人單節就拿下15分，騎士完全拿他沒辦法，這也讓多倫多首節打完取得6分優勢，不過進入次節，暴龍卻突然當機，讓騎士將比數追至1分差，不過身為聯盟戰績第一的球隊，暴龍並沒有給克里夫蘭任何反超機會，雷納德(Kawhi Leonard)馬上跳出來連攻5分，還在一次成功防守後獨自一人快攻上演一條龍爆扣，一度領先達12分，不過騎士靠著克拉克森(Jordan Clarkson)以及南斯(Larry Nance Jr.)的反攻縮小比分，半場打完多倫多仍以59比52領先7分。

Coast



To



Coast pic.twitter.com/0o82sEKQrC — Toronto Raptors (@Raptors) 2018年12月22日

換邊再戰後，兩邊戰況開始膠著，進入飆分大戰，騎士不斷在外圍轟炸，暴龍選擇狂打內線，儘管騎士單節命中6記三分彈轟下41分，不過暴龍也有40分進帳，這也使得騎士仍與多倫多有6分差距。不過決勝節暴龍開始展現強悍的防守，對於年輕的騎士而言相當吃不消，雖然一度把比數追到5分差距，但卻出現3分鐘得分荒。

Everyone touches it before the OG FLUSH! #WeTheNorth#NBA League Pass: https://t.co/cYXnbWzIYB pic.twitter.com/NY51DY7sAk — NBA (@NBA) 2018年12月22日

反觀暴龍即便多名主力缺暫，但仍發揮團隊火力優勢打得非常沉穩，其中在7分49秒的進攻，多倫多完美詮釋團隊籃球的真諦，場上5人全員都有碰到球，流轉分常順暢，也造成騎士無法防守，最終由阿努諾比爆扣取分，這也讓現場球迷嗨到不行，隨後暴龍就一直保有雙位數領先優勢，終場騎士也無力反擊，以110比126落敗。

雷納德攻下全場最高37分，6籃板，1助攻；阿努諾比21分，8籃板，1阻攻；西亞肯姆15分，10籃板，3助攻。騎士方面，克拉克森替補出場攻全隊最高20分，4籃板，4助攻；南斯16分，12籃板，2助攻；塞克斯頓(Collin Sexton)17分，5籃板，3助攻。