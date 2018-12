傑布雷科生涯新高23分　杜蘭特關鍵三分送獨行俠5連敗

▲勇士傑布雷科(Jonas Jerebko)。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

獨行俠與勇士本季第二度交手,上一次獨行俠在主場獲勝,此戰勇士在替補的傑布雷科(Jonas Jerebko)攻下生涯新高的23分率領下在第三節完成逆轉,杜蘭特(Kevin Durant)投進關鍵三分鎖定勝局,以120比116擊敗獨行俠復仇成功,讓獨行俠吞下5連敗。

唐西奇(Luka Doncic)在開賽前3分鐘就投進2顆三分,杜蘭特也連得4分,兩隊在上半場打得拉鋸,差距大多維持在5分左右,老將諾威斯基(Dirk Nowitzki)完成一次漂亮的三分打,馬休斯(Wesley Matthews)第二節1分05秒命中三分球讓獨行俠取得3分領先進入下半場。

第三節前段兩隊仍比分交替上升互有領先,唐西奇和魯尼(Kevon Looney)都上演爆扣美技,在3分58秒巴瑞亞的三分打後獨行俠取得4分領先,隨後傑布雷科連得5分反超,他和杜蘭特聯手在第三節末打出17比5的攻勢。決勝節前3分鐘勇士就攻下10分包含柯瑞(Stephen Curry)的2記三分球,傑布雷科投進三分球後差距擴大到全場最高的17分。

▲杜蘭特投進關鍵三分。(圖/CFP)

隨後獨行俠趁著勇士命中率不佳開始急起直追,馬休斯投進3顆三分,並且在1分20秒巴恩斯(Harrison Barnes)跳投命中後追到只剩2分差,小喬登(DeAndre Jordan)製造犯規,但關鍵2罰僅中1,格林(Draymond Green)發生失誤,巴恩斯三分未進,杜蘭特在終場前15.6飆進關鍵三分球將比分拉開到4分差,獨行俠史密斯(Dorian Finney-Smith)三分失手吞下5連敗。

