傑布雷科生涯新高23分　杜蘭特關鍵三分送獨行俠5連敗

▲勇士傑布雷科(Jonas Jerebko)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

獨行俠與勇士本季第二度交手，上一次獨行俠在主場獲勝，此戰勇士在替補的傑布雷科(Jonas Jerebko)攻下生涯新高的23分率領下在第三節完成逆轉，杜蘭特(Kevin Durant)投進關鍵三分鎖定勝局，以120比116擊敗獨行俠復仇成功，讓獨行俠吞下5連敗。

唐西奇(Luka Doncic)在開賽前3分鐘就投進2顆三分，杜蘭特也連得4分，兩隊在上半場打得拉鋸，差距大多維持在5分左右，老將諾威斯基(Dirk Nowitzki)完成一次漂亮的三分打，馬休斯(Wesley Matthews)第二節1分05秒命中三分球讓獨行俠取得3分領先進入下半場。

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第三節前段兩隊仍比分交替上升互有領先，唐西奇和魯尼(Kevon Looney)都上演爆扣美技，在3分58秒巴瑞亞的三分打後獨行俠取得4分領先，隨後傑布雷科連得5分反超，他和杜蘭特聯手在第三節末打出17比5的攻勢。決勝節前3分鐘勇士就攻下10分包含柯瑞(Stephen Curry)的2記三分球，傑布雷科投進三分球後差距擴大到全場最高的17分。

▲杜蘭特投進關鍵三分。（圖／CFP）

隨後獨行俠趁著勇士命中率不佳開始急起直追，馬休斯投進3顆三分，並且在1分20秒巴恩斯(Harrison Barnes)跳投命中後追到只剩2分差，小喬登(DeAndre Jordan)製造犯規，但關鍵2罰僅中1，格林(Draymond Green)發生失誤，巴恩斯三分未進，杜蘭特在終場前15.6飆進關鍵三分球將比分拉開到4分差，獨行俠史密斯(Dorian Finney-Smith)三分失手吞下5連敗。

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▲杜蘭特致命三分球。

杜蘭特29分12籃板8助攻，傑布雷科12投10中攻下生涯新高23分，柯瑞22分，格林14分10籃板5助攻。獨行俠方面，馬休斯攻下全隊最高25分，唐西奇19分但決勝關頭並未上場，小喬丹錯失關鍵罰球仍繳出12分23籃板的成績。

▲傑布雷科(Jonas Jerebko)生涯新高23分。(影片取自Youtube，如遭刪除請見諒)