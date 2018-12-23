約基奇不當抗議遭驅逐　西區龍頭金塊遭快艇慘電

▲金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

金塊在今(23)日與快艇之戰賽前是西區唯一一支還沒吞下10敗的球隊，但這場比賽幾乎完全被快艇壓著打，當家中鋒約基奇(Nikola Jokic)還在第三節的一次不當抗議遭到驅逐，終場快艇就以132比111痛電金塊，讓金塊本季第10敗。

拿下上個月最佳球員的哈里斯(Tobias Harris)一開賽就火力全開，首節就攻下13分，在他的帶領之下快艇很快將領先差距拉大到12分，板凳上場的哈瑞爾(Montrezl Harrell)和威廉斯(Lou Williams)都能維持住領先差距，而金塊只有約基奇表現較為亮眼，傷半場結束快艇取得68比59領先。

▲金塊約基奇(Nikola Jokic)遭驅逐。(影片取自Youtube，如遭刪除請見諒)

第三節一開始約基奇就投進三分球，但哈里斯和加里納利(Danilo Gallinari)也各投進1顆，在6分38秒時裁判吹約基奇推人犯規，約基奇對判決不滿且情緒激動的做出手勢要打裁判，因此遭到驅逐。金塊在失去攻守核心後，在第四節一度被拉開到24分，雙方都以替補球員打完比賽，金塊的古德溫(Brandon Goodwin)在比賽最後投進三分球攻下職業生涯首分。

▲哈瑞爾(Montrezl Harrell)。（圖／CFP）

哈里斯和加里納利都攻下21分，哈瑞爾替補上場19分鐘就繳出20分10籃板，威廉斯傷癒歸隊第二場比賽繳6分7助攻，幫助快艇奪下2連勝。約基奇19分6籃板但第三節被趕出場後讓金塊落後差距被拉開，莫瑞雖攻下18分但命中率不到4成。

金塊教練馬龍(Michael Malone)賽後說，「從一開始我們就不在比賽的狀態內，出現很多防守失誤，讓他們完全控制我們的禁區。」兩隊此戰在禁區得分是80比50，成為勝負關鍵。

▼哈瑞爾本場比賽精采片段。