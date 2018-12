約基奇不當抗議遭驅逐　西區龍頭金塊遭快艇慘電

▲金塊約基奇。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

金塊在今(23)日與快艇之戰賽前是西區唯一一支還沒吞下10敗的球隊,但這場比賽幾乎完全被快艇壓著打,當家中鋒約基奇(Nikola Jokic)還在第三節的一次不當抗議遭到驅逐,終場快艇就以132比111痛電金塊,讓金塊本季第10敗。

拿下上個月最佳球員的哈里斯(Tobias Harris)一開賽就火力全開,首節就攻下13分,在他的帶領之下快艇很快將領先差距拉大到12分,板凳上場的哈瑞爾(Montrezl Harrell)和威廉斯(Lou Williams)都能維持住領先差距,而金塊只有約基奇表現較為亮眼,傷半場結束快艇取得68比59領先。

▲金塊約基奇(Nikola Jokic)遭驅逐。(影片取自Youtube,如遭刪除請見諒)

第三節一開始約基奇就投進三分球,但哈里斯和加里納利(Danilo Gallinari)也各投進1顆,在6分38秒時裁判吹約基奇推人犯規,約基奇對判決不滿且情緒激動的做出手勢要打裁判,因此遭到驅逐。金塊在失去攻守核心後,在第四節一度被拉開到24分,雙方都以替補球員打完比賽,金塊的古德溫(Brandon Goodwin)在比賽最後投進三分球攻下職業生涯首分。

▲哈瑞爾(Montrezl Harrell)。(圖/CFP)

哈里斯和加里納利都攻下21分,哈瑞爾替補上場19分鐘就繳出20分10籃板,威廉斯傷癒歸隊第二場比賽繳6分7助攻,幫助快艇奪下2連勝。約基奇19分6籃板但第三節被趕出場後讓金塊落後差距被拉開,莫瑞雖攻下18分但命中率不到4成。

金塊教練馬龍(Michael Malone)賽後說,「從一開始我們就不在比賽的狀態內,出現很多防守失誤,讓他們完全控制我們的禁區。」兩隊此戰在禁區得分是80比50,成為勝負關鍵。

▼哈瑞爾本場比賽精采片段。

.@MONSTATREZZ wasted no time today.

20 points, 10 boards, in just 19 minutes.



Trezz earns the @Kia Performance of the Game. pic.twitter.com/3aFbeCWNPh