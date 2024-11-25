林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵記者：沒素質

▲王牌投手林昱珉。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，其中冠軍戰王牌投手林昱珉，因刺青包手、檳榔嘴引發關注。然而，中華隊25日晚間返回桃園機場時，林昱珉聽到記者問「日本有賣檳榔嗎」後瞬間變臉，此畫面也讓網友氣炸。

親綠粉專「James Hsieh」在threads上傳媒體採訪的片段；影片顯示，記者看到林昱珉緩慢靠近後，笑著問「玉米！可以問一下日本有賣檳榔嗎？網友很好奇」。

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林昱珉起初聽到名字被叫，有停留一下想認真回應，但聽到記者的問題後，本來上揚的嘴角瞬間下降，回頭看了記者一下就直接離開，只留下記者尷尬的笑聲。

該片段經分享後引起大批網友留言，「你不問奪冠感言問啥檳榔？想吃不會自己去買喔」、「這個新聞台和記者真的很扯，為了流量故意想要激怒球員，真的很無恥，下地獄去吧」、「現在更佩服玉米了，是我一定忍不住罵下去」、「真的很爛，問爛問題還在那邊笑，到底笑三小」。

據悉，林昱珉出生於台東，有著稱號「火球男」，目前效力於亞利桑那響尾蛇3A聯盟，因在12強台日冠軍戰中表現出色，被網友注意到花臂刺青及檳榔嘴。

對此，林媽媽澄清，兒子性格活潑好動，但絕非網路所傳言的「8+9」，兒子對棒球全心投入，她為了支持兒子的棒球夢，還特別聘請美語家教，希望兒子能打好美語基礎，最終實現挑戰大聯盟夢想。