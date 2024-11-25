陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

▲陳傑憲父親陳建彰曾現身為兒頒獎。（圖／資料照）



記者吳奕靖、吳佩蓁／高雄報導

世界棒球12強賽昨（24日）中華隊以4:0完封日本奪冠，台灣隊長陳傑憲不僅獲頒MVP，還狂掃打擊王、最佳外野手、最佳防守球員4座個人獎。據悉，陳傑憲與家人感情深厚，但大哥英年早逝，近年父母又相繼離世，讓陳傑憲深受打擊，這次奪冠後陳傑憲也不忘在天上的父母，哽咽表示「我想要謝謝天上的爸媽，你們的兒子今天很驕傲，希望你們在天上開心」。

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▲陳傑憲跟母親「娟姐」合照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



陳傑憲排行老么，上面有三個兄姊。父親陳建彰也是棒球教練，2017年出席陳傑憲拿下當年度最游擊獎時，陳父現身頒獎，讓陳傑憲非常驚喜，但他在2021年因癌症併發症去世，當年才52歲。母親則是在2023年因為長期洗腎的併發症去世，也是52歲。

▲陳傑憲奪冠後忍不住落淚，將冠軍獻給天上的爸媽。（圖／記者王真魚攝）



另外，大哥陳信凱在2018年突然去世，年僅28歲，同年陳傑憲該季以3成56打擊率、165支安打，拿下安打王，授獎時陳傑憲曾表示，如果不是家人離世的刺激，他也沒有這份動力想在場上證明自己，「往後會連大哥的份一起努力，打出更好的成績。」

▲▼陳傑憲千安里程碑，姊姊陳品鈞（右三）、老婆綺綺（右二）、二哥陳傑霖（下圖）獻祝福。（圖／統一獅提供）



而陳傑憲的二哥陳傑霖也投身棒球，今年統一獅隊在陳傑憲達成千安里程碑時，特地邀請陳傑憲家人到場，當時陳傑霖在中國崑山帶隊比賽無法出席，錄製祝福影片時他模仿大哥鼓勵陳傑憲。陳傑憲姊姊陳品鈞賽前也特別跟傑憲說：「雖然父母親、大哥都不在我們身邊，相信他們現在也在天上看著我們，我們全家都以你為榮，你是我們家人的驕傲。」讓陳傑憲忍不住感動落淚。