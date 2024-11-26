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張奕強壓日本隊0失分　日網熱議：請回來吧！為何西武放棄他？

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，張奕。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，張奕。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，張奕。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽金牌戰對日本武士隊一戰中，於第5局登板中繼，投出3局無失分並獲得勝投。在被西武獅隊放棄整整一年後，日媒《Full Count》報導，日本社群媒體上出現「看這場比賽的投球表現，應該能再戰日職」、「請回來吧～」、「為什麼西武要放棄他？」等評論。

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在4比0領先的5局張奕接替登板，兩出局後遭連續安打，陷入一、二壘有跑者的危機，但他讓小園海斗打出一壘方向滾地球解危。第6、7局則是三上三下。精彩中繼拿下勝投。這也是他在12強兩屆賽事累計的第5勝，成為史上最多勝投的投手。

張奕本屆累計出賽5場，與井上溫大並列最多3勝。締造防禦率0.00的成績。張奕的日職生涯從歐力士起步，2022年休季期間因為森友哉的FA補償轉隊到西武獅，但僅一年就被戰力外，本季回到中職效力於富邦。

這位30歲投手面對日本代表隊投出好球，日本球迷也呼籲他重返日職。「張奕是最強勁的對手」、「現在回來都不嫌晚」等聲音引起關注。

事實上張奕在金牌戰後提到，原本計劃僅投2局，母隊有投球限制，但他自請多投1局，「就是想讓他們知道我可以。」他想在日本隊面前，證明自己的實力。

關鍵字： 張奕日本日職金牌戰中繼

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