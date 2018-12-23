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坦圖想成為下一個皮爾斯　願在波士頓打完職業生涯

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▲▼坦圖,Jayson Tatum。（圖／達志影像／美聯社）

▲賽爾提克新星坦圖(Jayson Tatum)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

塞爾提克二年級生坦圖(Jayson Tatum)本季在得分及籃板上都比新人年還要進步，在去年季末後接受湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)的訓練對他幫助很大，他也在近日受訪時表示想要在塞爾提克待滿整個職業生涯，成為下一個皮爾斯(Paul Pierce)。

坦圖本季的場均得分從新人球季的13.9分上漲到16.7分，在上季季後賽綠衫軍兩大球星厄文(Kyrie Irving)和海沃德(Gordon Hayward)都缺陣之下，坦圖表現亮眼一路率隊打到東區決賽第7戰才遭到淘汰。本季坦圖並沒有受到兩位球星歸隊的影響，仍有平均31分鐘的上場時間，雖得分數上升但是命中率卻從47.5%微微下降到46.4%。

▲▼皮爾斯（paul pierce）34號球衣退休儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）。（圖／達志影像／美聯社）

皮爾斯生涯前15個球季都效力塞爾提克，入選過10次明星賽並在2008年奪下NBA總冠軍，雖然他並非整個職業生涯都待在塞爾提克，但在退休後他仍獲得塞爾提克退休球衣的禮遇。坦圖表示，「我想成為下一個皮爾斯，在塞爾提克度過我的職業生涯，並且贏得總冠軍，讓波士頓這座城市的人愛我。」

休賽季他接受偶像布萊恩的指導，而布萊恩生涯20年都效力湖人隊，對於坦圖來說，這可能也是他願意生涯都待在同一支球隊的原因。坦圖說，「布萊恩教會我最重要的事，就是你是否年輕並不重要，如果有與眾不同的能力，那就盡可能地去展現。」

▼坦圖休賽季接受布萊恩(Kobe Bryant)指導。（圖／達志影像／美聯社）

布萊恩(Kobe Bryant)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖
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