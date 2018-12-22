綠衫軍苦吞3連敗　眾將絕口不提閉門會議

▲綠衫軍近期吞下3連敗。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

波士頓塞爾提克今（22）日在主場以13分之差敗給公鹿，近期苦吞一波3連敗，賽後球隊進行了「閉門會議」。眾將都不願表示會議內容，球隊一哥厄文（Kyrie Irving）則說，「我們並沒有拿出一致性的表現，是時候該解決這個問題了！」

綠衫軍今天在吞下3連敗賽後，在休息室進行了約莫36分鐘的「閉門會議」，直到結束後才開放媒體進休息室訪問。厄文認為這次的會議室急需的，但被問到會議內容時，他沒好氣地說，「講真的！這不關你們的事」隨後他補充，「球隊在處理球上應該要更加無私，包括我自己在內也需要面臨這樣的問題。」

坦圖（Jayson Tatum）今天比賽拿到全隊次高的20分，不過投籃命中率只有3成33，比賽中好幾次的出手選擇都不太理想，並且在比賽初期因為不滿裁判吹判遭賞技術犯規。賽後坦圖同樣不透露會議細節並說，「我們要打得更努力些。」

▲布朗爆扣安戴托昆波。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



另一位年輕球員布朗（Jaylen Brown）繳出本季最佳的一場表現，以14投8中攻下21分，並且在末節還爆扣字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），不過他接受訪問表示，「這不只關乎我是「我們」，我們沒有保持一致，但是我們會更好的。」

塞爾提克目前以18勝13敗，排名東區第5，近期遇到禁區球員霍佛德（Al Horford）、拜恩斯（ron Baynes）、莫里斯（Marcus Morris）傷兵潮，連兩戰籃板慘敗給對手也導致球隊吞下3連敗。