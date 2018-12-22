賞戴維斯、藍道驚天火鍋　湖人小將祖巴奇替補震撼全場

▲湖人小將祖巴奇頂替麥基擔任先發中鋒，決勝節連續送給戴維斯、藍道驚天火鍋（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

湖人22日在主場迎來鵜鶘的挑戰，本戰洛杉磯當家中鋒麥基(JaVale McGee)因為流感問題持續缺戰，由年僅21歲小將祖巴奇(Ivica Zubac)頂替先發，他發揮相當高效，全場10投8中，還送給戴維斯(Anthony Davis)以及前隊友藍道(Julius Randle)超級火鍋嗨翻全場，賽後麥基也忍不住在推特上大讚，「根本是頭猛獸。」

面對戴維斯坐鎮的鵜鶘，祖巴奇絲毫沒有畏懼，開場第一球就透過擋拆成攻爆扣，隨後展現個人進攻技巧，拋投、小勾射樣樣來，儘管大多數進攻都依靠隊友助攻，但他將球擺進框的能力仍相當出色，光第一節就拿下了8分，僅少「一眉哥」1分，而整個上半場他就攻下12分，5籃板，也是湖人能夠一直保有領先的重要原因。

Ivica Zubac stays strong and sends it away! #LakeShow pic.twitter.com/7Sxpzcq4za — NBA (@NBA) 2018年12月22日

進入下半場祖巴奇依舊延續火燙狀態，在禁區內不斷攪和，決勝節更扮演防守大鎖，先是戴維斯要準備爆扣，但祖巴奇拒絕當背景，直接將球壓下來完成精彩防守，隨後身材更強壯的藍道同樣試圖頂開祖巴奇上籃，但卻慘遭前隊友直接單手搧鍋震驚全場，最終湖人也順利以112比104擊退來訪的鵜鶘，而祖巴奇本季首度先發登場就繳出16分，11籃板的雙十數據，另外還有抄截以及阻攻各2次。

對於祖巴奇驚人的表現，麥基也在推特上大讚這名小老弟，「歡迎來到洛杉磯，你就像獅子、老虎以及熊那樣的猛獸。」本季祖巴奇場均得到3.3分，3.2籃板，0.3助攻。