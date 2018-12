賞戴維斯、藍道驚天火鍋　湖人小將祖巴奇替補震撼全場

▲湖人小將祖巴奇頂替麥基擔任先發中鋒,決勝節連續送給戴維斯、藍道驚天火鍋(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

湖人22日在主場迎來鵜鶘的挑戰,本戰洛杉磯當家中鋒麥基(JaVale McGee)因為流感問題持續缺戰,由年僅21歲小將祖巴奇(Ivica Zubac)頂替先發,他發揮相當高效,全場10投8中,還送給戴維斯(Anthony Davis)以及前隊友藍道(Julius Randle)超級火鍋嗨翻全場,賽後麥基也忍不住在推特上大讚,「根本是頭猛獸。」

面對戴維斯坐鎮的鵜鶘,祖巴奇絲毫沒有畏懼,開場第一球就透過擋拆成攻爆扣,隨後展現個人進攻技巧,拋投、小勾射樣樣來,儘管大多數進攻都依靠隊友助攻,但他將球擺進框的能力仍相當出色,光第一節就拿下了8分,僅少「一眉哥」1分,而整個上半場他就攻下12分,5籃板,也是湖人能夠一直保有領先的重要原因。

Ivica Zubac stays strong and sends it away! #LakeShow pic.twitter.com/7Sxpzcq4za

進入下半場祖巴奇依舊延續火燙狀態,在禁區內不斷攪和,決勝節更扮演防守大鎖,先是戴維斯要準備爆扣,但祖巴奇拒絕當背景,直接將球壓下來完成精彩防守,隨後身材更強壯的藍道同樣試圖頂開祖巴奇上籃,但卻慘遭前隊友直接單手搧鍋震驚全場,最終湖人也順利以112比104擊退來訪的鵜鶘,而祖巴奇本季首度先發登場就繳出16分,11籃板的雙十數據,另外還有抄截以及阻攻各2次。

對於祖巴奇驚人的表現,麥基也在推特上大讚這名小老弟,「歡迎來到洛杉磯,你就像獅子、老虎以及熊那樣的猛獸。」本季祖巴奇場均得到3.3分,3.2籃板,0.3助攻。

WELCOME TO THE LA ZU! ONLY LIONS TIGERS AND BEARS IN HERE! @ivicazubac