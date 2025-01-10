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「松井秀喜比大谷更強！」日職525轟強打親吐衡量原因

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平去年4月22日擊出生涯第176支全壘打，超越退役球星松井秀喜的175轟，成為大聯盟史上累積最多轟的日本球員。日職傳奇清原和博近日在節目上談到2位好手，認為松井比大谷還強，原因是松井擔綱的是第4棒。

清原和博曾效力於西武、巨人和歐力士，職棒生涯累計擊出525支全壘打，是日職著名的大砲選手，在球隊中多擔任中心打序第4棒。

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大谷生涯累積3座MVP，今年更奪得世界大賽冠軍，清原和博不吝讚美後輩，「他既聰明，球技又好，而且還能二刀流，這是誰都無法想像的強大，今年的50轟50盜真的很扯，我想跟大谷在同一個時代打球，親眼看看他的強大實力。」

松井秀喜是讀賣巨人不可或缺的重砲。(圖／達志影像／美聯社)

▲松井秀喜。（圖／達志影像／美聯社）

不過清原接著表示，「在我心中，比起大谷翔平，我覺得松井秀喜更強。」清原談到他在巨人隊時，成為松井隊友所感受到的強大抗壓，「從我多擔任4棒的角度來看，大谷通常打第1棒或第2棒，很難讓人聯想到典型的4棒強打形象。我很難描述打第4棒打者的壓力，以這種角度來看，我覺得松井更強大。」

清原於1997年加入巨人隊，與松井組成了「MK砲」。他當季擊出32支全壘打，而松井則有37支，「如果拿我和松井選手來做比較，就像《龜兔賽跑》的故事一樣，松井不斷進化，然後在我不知不覺間就被他超越了。」清原表示，「所以當松井選手取代我成為第4棒時，我也完全能接受。」

▲清原和博。（圖／CFP）

▲清原和博。（圖／CFP）

清原還補充說，松井是他的棒球生涯中，第1位讓他感到「了不起」的選手，「松井的拉打能飛得超遠，讓我感覺他就是一位很了不起的打者。」

 
關鍵字： MLB大谷翔平松井秀喜清原和博

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