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陷交易傳言林書豪送漂亮助攻　11+5+4助老鷹逆轉尼克

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▲▼林書豪對塞爾提克傷癒復出。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

22日尼克主場迎戰老鷹，在上半場尼克曾一度取得15分領先，但到了決勝節命中率下降，讓老鷹在楊恩(Trae Young)單節10分率領下完成逆轉，以114比107擊敗尼克拿下2連勝，林書豪此戰上場20分鐘繳出11分5籃板4助攻。

尼克納克斯(Kevin Knox)的上籃得分為兩隊首開紀錄，貝茲摩(Kent Bazemore)攻下老鷹隊的前5分，林書豪在6分27秒時替補上場，首節就展現內線破壞力攻下7分，但是老鷹防守卻漏洞百出讓尼克單節轟下39分其中納克斯個人就包辦17分，楊恩還在板凳上被吹1次技術犯規，首節打完老鷹就處於11分落後。

第二節初老鷹教練五上五下將先發球員換回，科爾內特(Luke Kornet)的三分球命中後尼克一度將領先擴大到15分，隨後雙方交替得分，穆迪耶(Emmanuel Mudiay)單節進帳9分抵擋老鷹反撲，半場打完69比60尼克領先。

▲老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹楊恩此戰表現精彩。（圖／達志影像／美聯社）

易籃再戰後，老鷹打得強勢，6分27秒時倫恩(Alex Len)的三分球進後取得反超，但哈德威(Tim Hardaway Jr.)也用一次助攻和三分球再次超前並一度取得7分領先，老鷹的赫爾特(Kevin Huerter)此時爆發個人連得7分，但尼克仍在穆迪耶5.5秒的中距離命中後以2分領先進入決勝節。

▲哈德威超前三分。

決勝節一開始尼克先得3分，隨後林書豪攻下4分又傳出1次「一箭穿心」的助攻給底線的貝茲摩上籃得分，在7分50秒時楊恩替補林書豪上陣，他一上場就切入取分，並在5分38秒時助攻倫恩投進超前三分球，此後尼克命中率下降，楊恩連續兩波進攻得手奠定勝局，在尼克第四節僅得18分之下老鷹完成逆轉。

▲林書豪漂亮助攻。

老鷹7人得分上雙，得分最高的是貝茲摩22分，柯林斯(John Collins)17分16籃板，楊恩15分10助攻其中10分集中在最後8分鐘。尼克方面，穆迪耶攻下全場最高32分，新秀納克斯也貢獻24分。

▲楊恩精彩切入。

關鍵字： NBA老鷹楊恩林書豪尼克
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