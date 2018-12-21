林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

▲林書豪。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

林書豪本季被交易至老鷹，成為楊恩(Trae Young)的替補，儘管如此他仍是老鷹最穩定的得分手之一，不過最近他卻陷入交易案傳聞，先前傳出他將被交易至太陽，但最終卻沒有下文，而現在據傳魔術對「豪小子」有興趣，除了魔術總教練克里福德(Steve Clifford)是林書豪過去在黃蜂的教頭外，老鷹本季選擺爛也可能是交易主因。

老鷹今年簽下林書豪後，讓他成為球隊第6人，不過他似乎並沒有得到教練青睞，儘管他是球隊最穩定的得分點，但時常可見老鷹主帥在林書豪發揮出色時就將「豪小子」換下場，另外也是因為老鷹已經選擇擺爛，並且想要培養新秀楊恩，讓他累積場上經驗，導致林書豪上場時間遭到壓縮，在球隊陣中的意義不大，這也讓多支球隊對林書豪感到興趣。

先前就傳出老鷹曾「摻一腳」亞瑞沙的四方交易案，要將林書豪交易至太陽，但最後也沒有達成，不過現在據NBA記者羅賓遜(Brendan Robinson)指出，魔術想要去爭取林書豪擔任球隊的替補後衛，而魔術現任總教練克里福德就是林書豪在黃蜂時期的總教練，加上魔術目前排在東區第8，仍相當有機會衝擊季後賽，這也讓雙方的合作有可能會更加順利。

雖然林書豪本季場均上場時間僅有18.4分鐘，彈場均可以攻下10.8分，3.1助攻，2.3籃板，命中率高達50.3％仍是一名相當有力的戰力。

▲林書豪過去在黃蜂時期的主帥就是現任魔術總教練克里福德(Steve Clifford)。（圖／達志影像／美聯社）