運動雲

> >

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

ETtoday運動雲

▲▼林書豪對塞爾提克傷癒復出。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

林書豪本季被交易至老鷹，成為楊恩(Trae Young)的替補，儘管如此他仍是老鷹最穩定的得分手之一，不過最近他卻陷入交易案傳聞，先前傳出他將被交易至太陽，但最終卻沒有下文，而現在據傳魔術對「豪小子」有興趣，除了魔術總教練克里福德(Steve Clifford)是林書豪過去在黃蜂的教頭外，老鷹本季選擺爛也可能是交易主因。

老鷹今年簽下林書豪後，讓他成為球隊第6人，不過他似乎並沒有得到教練青睞，儘管他是球隊最穩定的得分點，但時常可見老鷹主帥在林書豪發揮出色時就將「豪小子」換下場，另外也是因為老鷹已經選擇擺爛，並且想要培養新秀楊恩，讓他累積場上經驗，導致林書豪上場時間遭到壓縮，在球隊陣中的意義不大，這也讓多支球隊對林書豪感到興趣。

先前就傳出老鷹曾「摻一腳」亞瑞沙的四方交易案，要將林書豪交易至太陽，但最後也沒有達成，不過現在據NBA記者羅賓遜(Brendan Robinson)指出，魔術想要去爭取林書豪擔任球隊的替補後衛，而魔術現任總教練克里福德就是林書豪在黃蜂時期的總教練，加上魔術目前排在東區第8，仍相當有機會衝擊季後賽，這也讓雙方的合作有可能會更加順利

雖然林書豪本季場均上場時間僅有18.4分鐘，彈場均可以攻下10.8分，3.1助攻，2.3籃板，命中率高達50.3％仍是一名相當有力的戰力。

▲林書豪過去在黃蜂時期的主帥就是現任魔術總教練克里福德(Steve Clifford)。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪過去在黃蜂時期的主帥就是現任魔術總教練克里福德(Steve Clifford)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA老鷹林書豪
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

熱門新聞

中職／統一獅懇談點頭　「護國神捕」高志綱接任二軍總教練

中職／統一獅完成佈局　陳瑞昌加入教練團

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／中信兄弟敲定2洋投　沒接觸韓職尼伯特

日職／王柏融擠壓「壽司彈」　雷阿斗確定離隊

綠衫軍再度傷兵災難　厄文沮喪：球隊更需要凝聚力

讀者回應

﻿

最新新聞

1高志綱肩負傳承　養新3連霸世代

2唐西奇前28場比賽達500+100+100

3FIFA世界排名　中華男足124名

4降臨北海道！王柏融：秉持台灣精神奮鬥

5簽馬查多是錯誤　紐媒列3大重點

熱門新聞

1統一談點頭　高志綱接二軍總教練

2統一完成佈局　陳瑞昌加入教練團

3魔術有意透過交易得到林書豪

4中信敲2洋投　沒接觸韓職尼伯特

5王柏融擠壓壽司彈　雷阿斗離隊

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366