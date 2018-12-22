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塞爾提克連兩戰輸19籃板　禁區遭公鹿打爆苦吞3連敗

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▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

塞爾提克在主場迎戰強敵公鹿，陣中兩名中鋒霍佛德(Al Horford)和拜恩斯(Aron Baynes)因傷無法缺陣下，綠衫軍連續2場比賽籃板球都大輸對手19個，整場幾乎都處於雙位數落後，終場以107比120不敵公鹿吞下3連敗。

比賽一開始頂替拜恩斯先發的歐傑雷伊(Semi Ojeleye)就與坦圖(Jayson Tatum)聯手打出10比1的攻勢，隨後綠衫軍幾次外線出手都沒中，反遭公鹿打出一波16比0的攻勢反超，一直到布朗(Jaylen Brown)的罰球命中才終結長達3分27秒的得分荒，公鹿的板凳部隊首節就展現火熱手感，取得35比22的大幅領先。

▲安戴托昆波精彩表現。

首節被超前的塞爾提克就沒有再領先過，第二節曾經一度落後多達26分，第三節安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)單節攻下17分持續幫助公鹿擴大領先差距，替補的梅克(Thon Maker)和史奈爾(Tony Snell)也在本戰合計砍進7顆三分，密德爾頓(Khris Middleton)還在比賽結束前1分多鐘送出一次背後妙傳，反觀塞爾提克整場命中率僅38.5%，籃板球36比55的大劣勢，讓他們整場幾乎都處於雙位數落後。

▲密德爾頓背後妙傳。

安戴托昆波攻下全場最高30分外帶8籃板、5助攻，打爆對手禁區站上罰球線17次；密德爾頓21分，替補的史奈爾和梅克分別攻下15分及12分。連同上次輸給西區爐主太陽，綠衫軍已經連續兩場比賽輸給對手19個籃板，布朗攻下全隊最高21分，坦圖20分，厄文15分，頂替擔任先發中鋒的歐傑雷伊雖攻下10分但僅抓下3個籃板。

▲替補史奈爾表現精彩。

關鍵字： NBA塞爾提克公鹿
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