塞爾提克連兩戰輸19籃板　禁區遭公鹿打爆苦吞3連敗

▲公鹿字母哥安戴托昆波。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

塞爾提克在主場迎戰強敵公鹿,陣中兩名中鋒霍佛德(Al Horford)和拜恩斯(Aron Baynes)因傷無法缺陣下,綠衫軍連續2場比賽籃板球都大輸對手19個,整場幾乎都處於雙位數落後,終場以107比120不敵公鹿吞下3連敗。

比賽一開始頂替拜恩斯先發的歐傑雷伊(Semi Ojeleye)就與坦圖(Jayson Tatum)聯手打出10比1的攻勢,隨後綠衫軍幾次外線出手都沒中,反遭公鹿打出一波16比0的攻勢反超,一直到布朗(Jaylen Brown)的罰球命中才終結長達3分27秒的得分荒,公鹿的板凳部隊首節就展現火熱手感,取得35比22的大幅領先。

The Greek Freak was on a mission tonight:



30 PTS | 8 REB | 5 AST | 3 BLK pic.twitter.com/reGFdnzYn7 — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2018年12月22日

▲安戴托昆波精彩表現。

首節被超前的塞爾提克就沒有再領先過,第二節曾經一度落後多達26分,第三節安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)單節攻下17分持續幫助公鹿擴大領先差距,替補的梅克(Thon Maker)和史奈爾(Tony Snell)也在本戰合計砍進7顆三分,密德爾頓(Khris Middleton)還在比賽結束前1分多鐘送出一次背後妙傳,反觀塞爾提克整場命中率僅38.5%,籃板球36比55的大劣勢,讓他們整場幾乎都處於雙位數落後。

Middleton behind-the-back on the dime!#FearTheDeer 115#CUsRise 100



1:44 left to play on @ESPN pic.twitter.com/DuV9Pfgroj — NBA (@NBA) 2018年12月22日

▲密德爾頓背後妙傳。

安戴托昆波攻下全場最高30分外帶8籃板、5助攻,打爆對手禁區站上罰球線17次;密德爾頓21分,替補的史奈爾和梅克分別攻下15分及12分。連同上次輸給西區爐主太陽,綠衫軍已經連續兩場比賽輸給對手19個籃板,布朗攻下全隊最高21分,坦圖20分,厄文15分,頂替擔任先發中鋒的歐傑雷伊雖攻下10分但僅抓下3個籃板。

Tony came off the bench and dropped 15 points going PERFECT (6-6 FG, 3-3 3PT) from the floor!!#FearTheDeer pic.twitter.com/9d3CyXn1tW — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2018年12月22日

▲替補史奈爾表現精彩。