運動雲

> >

拜恩斯左手骨折休一個月　塞爾提克中鋒戰力出現缺口

ETtoday運動雲

▲▼塞爾提克中鋒拜恩斯(Aron Baynes)。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克中鋒拜恩斯(Aron Baynes)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

塞爾提克在明星中鋒霍佛德(Al Horford)受傷期間大多由拜恩斯(Aron Baynes)擔任先發，但在20日與太陽之戰，拜恩斯僅僅上場2分04秒就因灌籃受傷退場，賽後被診斷出左手骨折預計將休息一個月的時間，而霍佛德也已經因傷缺席5場比賽歸期未定，這也讓綠衫軍在中鋒位置的戰力上出現大缺口。

少了拜恩斯之後，塞爾提克用蒂斯(Daniel Theis)和今年首輪第27順位的新秀威廉斯(Robert Williams III)頂替中鋒的位置，雖然威廉斯繳出平生涯最高的5火鍋，但在這場比賽籃板球卻狂輸太陽19顆，其中讓對手搶下21顆進攻籃板種下敗因，可見兩人在內線的牽制力仍不足。

▲拜恩斯灌籃後卻受傷

塞爾提克總教練史蒂文生(Brad Stevens)說，「我還不確定拜恩斯甚麼時候會回來，但我想他會休息一段時間，他覺得非常沮喪。回頭看我們經歷的賽程，當你想在休息時間時間練習時，也要考慮即將到來的賽程，在明星賽前的賽程是非常緊湊的，我希望每天晚上大家的感覺都很好。」

拜恩斯本季在平均14.5分鐘的上場時間繳出5.5分4.4籃板，霍佛德則有12.4分6.4籃板，霍佛德已經可以在球場上做一些簡單的訓練，但塞爾提克為求謹慎不會讓他過早復出，這段時間蒂斯和威廉斯會承擔更多的上場時間。

▼塞爾提克中鋒霍佛德(Al Horford)。(圖／達志影像／美聯社)

▲塞爾提克霍佛德，沃福特、Al Horford。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： NBA塞爾提克拜恩斯霍佛德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

推薦閱讀

烏布瑞太陽首秀送飛吻　狀元艾頓23+18克綠衫軍奪4連勝

林書豪復出繳8分4助攻　塞爾提克3人得分20+輕取老鷹　

火箭5連勝保羅命中率卻超低　丹東尼希望他繼續不準

熱門新聞

中職／統一獅懇談點頭　「護國神捕」高志綱接任二軍總教練

中職／統一獅完成佈局　陳瑞昌加入教練團

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／中信兄弟敲定2洋投　沒接觸韓職尼伯特

日職／王柏融擠壓「壽司彈」　雷阿斗確定離隊

綠衫軍再度傷兵災難　厄文沮喪：球隊更需要凝聚力

讀者回應

﻿

最新新聞

1高志綱肩負傳承　養新3連霸世代

2唐西奇前28場比賽達500+100+100

3FIFA世界排名　中華男足124名

4降臨北海道！王柏融：秉持台灣精神奮鬥

5簽馬查多是錯誤　紐媒列3大重點

熱門新聞

1統一談點頭　高志綱接二軍總教練

2統一完成佈局　陳瑞昌加入教練團

3魔術有意透過交易得到林書豪

4中信敲2洋投　沒接觸韓職尼伯特

5王柏融擠壓壽司彈　雷阿斗離隊

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366