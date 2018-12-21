拜恩斯左手骨折休一個月　塞爾提克中鋒戰力出現缺口

▲塞爾提克中鋒拜恩斯(Aron Baynes)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

塞爾提克在明星中鋒霍佛德(Al Horford)受傷期間大多由拜恩斯(Aron Baynes)擔任先發，但在20日與太陽之戰，拜恩斯僅僅上場2分04秒就因灌籃受傷退場，賽後被診斷出左手骨折預計將休息一個月的時間，而霍佛德也已經因傷缺席5場比賽歸期未定，這也讓綠衫軍在中鋒位置的戰力上出現大缺口。

少了拜恩斯之後，塞爾提克用蒂斯(Daniel Theis)和今年首輪第27順位的新秀威廉斯(Robert Williams III)頂替中鋒的位置，雖然威廉斯繳出平生涯最高的5火鍋，但在這場比賽籃板球卻狂輸太陽19顆，其中讓對手搶下21顆進攻籃板種下敗因，可見兩人在內線的牽制力仍不足。

Baynes throws it down off the dime from Kyrie! pic.twitter.com/JZ5CtjLqOL — Boston Celtics (@celtics) 2018年12月20日

▲拜恩斯灌籃後卻受傷

塞爾提克總教練史蒂文生(Brad Stevens)說，「我還不確定拜恩斯甚麼時候會回來，但我想他會休息一段時間，他覺得非常沮喪。回頭看我們經歷的賽程，當你想在休息時間時間練習時，也要考慮即將到來的賽程，在明星賽前的賽程是非常緊湊的，我希望每天晚上大家的感覺都很好。」

拜恩斯本季在平均14.5分鐘的上場時間繳出5.5分4.4籃板，霍佛德則有12.4分6.4籃板，霍佛德已經可以在球場上做一些簡單的訓練，但塞爾提克為求謹慎不會讓他過早復出，這段時間蒂斯和威廉斯會承擔更多的上場時間。

▼塞爾提克中鋒霍佛德(Al Horford)。(圖／達志影像／美聯社)