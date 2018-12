拜恩斯左手骨折休一個月　塞爾提克中鋒戰力出現缺口

▲塞爾提克中鋒拜恩斯(Aron Baynes)。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

塞爾提克在明星中鋒霍佛德(Al Horford)受傷期間大多由拜恩斯(Aron Baynes)擔任先發,但在20日與太陽之戰,拜恩斯僅僅上場2分04秒就因灌籃受傷退場,賽後被診斷出左手骨折預計將休息一個月的時間,而霍佛德也已經因傷缺席5場比賽歸期未定,這也讓綠衫軍在中鋒位置的戰力上出現大缺口。

少了拜恩斯之後,塞爾提克用蒂斯(Daniel Theis)和今年首輪第27順位的新秀威廉斯(Robert Williams III)頂替中鋒的位置,雖然威廉斯繳出平生涯最高的5火鍋,但在這場比賽籃板球卻狂輸太陽19顆,其中讓對手搶下21顆進攻籃板種下敗因,可見兩人在內線的牽制力仍不足。

