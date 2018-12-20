火箭5連勝保羅命中率卻超低　丹東尼希望他繼續不準

▲火箭總教練丹東尼（左）與後衛保羅（右）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭近期拉出一波5連勝，戰績也排名西區第7，但火箭控球保羅（Chris Paul）近5戰投籃命中率卻僅有34%，對此另類數據對比，火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）開玩笑表示，「或許這是球員常態的現象吧，但我倒希望他繼續這樣不準，因為我們現在拉出連勝，搞不好這就是獲勝的關鍵也不一定呀。」

保羅近5場比賽投籃命中率僅有34%，其中更出現單場12投2中、寫下16%的超低命中率，此這也是保羅生涯14個球季中的最低投籃命中率，且保羅目前34%的三分球命中率也為生涯第三低，僅次於菜鳥球季的28%與快艇第二年的32%。

保羅低迷的投籃狀況也使他寫下生涯最低的15.8分與最差的80.4%罰球命中率。儘管火箭總教練丹東尼對陣中主力控球做出如此調侃，但根據逐場數據顯示，保羅開季至今得分超過20分以上的比賽共有6場拿下勝利，低於15分以下卻只有4場。

若以投籃命中率而言，保羅本季投籃命中率低於34%火箭贏球場數僅有4場，高於34%的比賽卻有9場拿下勝利，因此間接證明保羅投籃命中率與得分仍是左右火箭取勝的條件之一，丹東尼的調侃恐是刺激保羅的善意玩笑。

▲火箭後衛保羅近5場投籃命中率不到35%。