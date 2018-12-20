烏布瑞太陽首秀送飛吻　狀元艾頓23+18克綠衫軍奪4連勝

▲太陽布克(Devin Booker)與烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)因交易從巫師到太陽，在今(20)日首度代表太陽隊出賽，與塞爾提克之戰他攻下12分6籃板，還在一次罰球罰進後送給對他發出大量噓聲的綠衫軍球迷一個「飛吻」，而太陽在狀元郎艾頓(Deandre Ayton)繳出23分18籃板的帶領下以111比103擊敗強敵塞爾提克拿下4連勝。

此戰塞爾提克在開賽之初就傷了中鋒拜恩斯(Aron Baynes)，但在首節結束仍以較高的命中率領先11分，第二節太陽雖一度反超但仍帶著3分落後進入下半場，太陽在下半場展現強悍的防守一度打出24比7的攻勢扭轉戰局，烏布瑞在終場前49.9秒命中三分球幫助太陽鎖定勝局。

A little shimmy and a little kiss! pic.twitter.com/3w0UJ4A9cg — Phoenix Suns (@Suns) 2018年12月20日

▲烏布瑞送飛吻。

烏布瑞在2017年季後賽期間與當時效力塞爾提克的歐利尼克(Kelly Olynyk)發生衝突，因此在今日站上罰球線時，遭綠衫軍球迷狂噓，在罰進球後烏布瑞則送給球迷一個飛吻。對此，烏布瑞在賽後說，「我以為事情已經過去了，歐利尼克現在在熱火，而我現在在太陽，但看起來塞爾提克對我噓聲的待遇是要延續我整個職業生涯了，所以我試著擁抱這些，我會回復他們一個飛吻表達我對他們的一些愛。」

在對方內線人手不足下，艾頓抓下生涯新高的18籃板，一哥布克(Devin Booker)攻下全隊最高25分也是贏球大功臣，上一次太陽奪下4連勝是在2015年3月15日到22日相隔3年多再次創下4連勝的佳績。

▼狀元郎艾頓抓下生涯新高18籃板。（圖／達志影像／美聯社）