烏布瑞太陽首秀送飛吻　狀元艾頓23+18克綠衫軍奪4連勝

▲太陽布克(Devin Booker)與烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)。(圖/路透社)

記者黃琮舜/綜合報導

烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)因交易從巫師到太陽,在今(20)日首度代表太陽隊出賽,與塞爾提克之戰他攻下12分6籃板,還在一次罰球罰進後送給對他發出大量噓聲的綠衫軍球迷一個「飛吻」,而太陽在狀元郎艾頓(Deandre Ayton)繳出23分18籃板的帶領下以111比103擊敗強敵塞爾提克拿下4連勝。

此戰塞爾提克在開賽之初就傷了中鋒拜恩斯(Aron Baynes),但在首節結束仍以較高的命中率領先11分,第二節太陽雖一度反超但仍帶著3分落後進入下半場,太陽在下半場展現強悍的防守一度打出24比7的攻勢扭轉戰局,烏布瑞在終場前49.9秒命中三分球幫助太陽鎖定勝局。

