夢回巔峰！哈登出手17次高效轟41分　103度飆破40大關史上第4猛

James Harden got loose for 41 points and 7 threes on an efficient 64.7 FG% in the @LAClippers W! ???? pic.twitter.com/8yGpVhiYk8 — NBA (@NBA) December 17, 2024

記者游郁香／綜合報導

在快艇王牌雷納德(Kawhi Leonard)遲遲未能歸隊之下，3屆得分王哈登(James Harden)扛起了頭號攻擊手的重任，場均出手次數從上季的11.4次增加到16.2次，今(17)日迎戰西區後段班隊伍爵士，「大鬍子」首節就攻下24分，整場出手17次就飆出41分，生涯第103度轟破40大關，名列史上第4。

過去6戰吞下4敗的快艇，今日到爵士主場踢館，哈登首節就火力全開，9投6中猛砍24分，砍進5顆三分，創下隊史單節第2高分紀錄；反觀猶他先發5人單節僅拿7分，快艇早早拉開44比20、24分差。

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▲快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社，下同）

哈登上半場就灌進34分，生涯第10度半場至少砍下34分，自1996-97賽季以來，這一紀錄僅次於已故洛城傳奇布萊恩(Kobe Bryant)的12 次，快艇前2節打完得分已來到81分，這是他們本季上半場最高分，一舉將分差擴大到34分，比賽早早失去懸念。

最終哈登只打了3節，上場31分鐘就以17投11中攻下41分、6助攻，三分11投7中，罰球則是14罰12中，率隊以144比107止住3連敗。哈登成為快艇隊史第9位單季多次攻破40分的球員，也是他個人自2020-21賽季披籃網戰袍後，首度在單一賽季多次繳出40分以上的表現，生涯第103度轟破40大關，名列史上第4。

哈登賽後表示，從比賽一開始他就感覺良好，這也是他不斷進攻的原因，「我總是這樣感覺，只是當你命中投籃時，感覺會有所不同。如果你投不進，你可能會放慢節奏。但，對，我只是很高興贏得比賽，很高興球隊回到了勝利的軌道上。」

雷納德有望在近期回歸，目前已投入訓練，對此哈登開心地說，很期待搭檔能完整參與訓練，「他正在一步步地回到球場上，慢慢來。只要他準備好了，我們就會準備好迎接他。」