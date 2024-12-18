大谷翔平的更衣室日常：保存每封小球迷來信　暖舉感動球迷

▲大谷翔平與愛犬開球 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

綜合教育機構ECC公司17日宣布與品牌大使大谷翔平合作推出第二波計畫「ECC SHOW YOUR DREAMS 2025」。大谷在訪談中提到：「球季期間收到很多孩子寄來的信件都放在我的置物櫃裡，我一直都有在看。」這番話引起球迷感動回響。

這項計畫是由大谷翔平發起，第一波於2024年3月開始徵件，約有2萬人報名。同年8月，約100名孩童獲選前往美國進行交流體驗。這次第二波計畫將邀請50名就讀日本小學四年級至高中三年級的學生（以2025年4月1日為基準），前往美國進行寄宿家庭體驗與留學。

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大谷翔平表示：「希望透過與ECC的合作計畫，能讓日本的孩子們有更多機會體驗海外生活。我也會在支持大家『未來的夢想』的同時，繼續向前邁進。」

大谷翔平一直很重視與孩童的互動。今年5月，他特別為一位13歲、克服心臟病的小球迷艾伯特‧李（Albert Lee）送上驚喜，不僅安排開球儀式，還贈送貴賓室觀賽機會，讓小球迷驚喜萬分。

對於大谷持續展現的暖心舉動，球迷紛紛留言：「好感動」、「看來這些信件也成為大谷選手的日常鼓勵」、「連個性都這麼完美」。

▲大谷翔平現身親自送病童艾伯特（Albert）簽名球衣，並且邀請他開球 。（圖／翻攝自道奇推特）