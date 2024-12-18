運動雲

>

大谷翔平的更衣室日常：保存每封小球迷來信　暖舉感動球迷

▲▼大谷翔平與愛犬開球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平與愛犬開球 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

綜合教育機構ECC公司17日宣布與品牌大使大谷翔平合作推出第二波計畫「ECC SHOW YOUR DREAMS 2025」。大谷在訪談中提到：「球季期間收到很多孩子寄來的信件都放在我的置物櫃裡，我一直都有在看。」這番話引起球迷感動回響。

這項計畫是由大谷翔平發起，第一波於2024年3月開始徵件，約有2萬人報名。同年8月，約100名孩童獲選前往美國進行交流體驗。這次第二波計畫將邀請50名就讀日本小學四年級至高中三年級的學生（以2025年4月1日為基準），前往美國進行寄宿家庭體驗與留學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平表示：「希望透過與ECC的合作計畫，能讓日本的孩子們有更多機會體驗海外生活。我也會在支持大家『未來的夢想』的同時，繼續向前邁進。」

大谷翔平一直很重視與孩童的互動。今年5月，他特別為一位13歲、克服心臟病的小球迷艾伯特‧李（Albert Lee）送上驚喜，不僅安排開球儀式，還贈送貴賓室觀賽機會，讓小球迷驚喜萬分。

對於大谷持續展現的暖心舉動，球迷紛紛留言：「好感動」、「看來這些信件也成為大谷選手的日常鼓勵」、「連個性都這麼完美」。

▲大谷翔平現身親自送阿爾貝托（Albert）簽名球衣，並且邀請他開球 。（圖／翻攝自道奇推特）

▲大谷翔平現身親自送病童艾伯特（Albert）簽名球衣，並且邀請他開球 。（圖／翻攝自道奇推特）

關鍵字： 大谷翔平ECCSHOWYOURDREAMS留學小學生

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

葉總讚朱育賢選擇不為錢　陳子豪難留兄弟？味全仍在搶人行列

葉總讚朱育賢選擇不為錢　陳子豪難留兄弟？味全仍在搶人行列

諸羅山盃／前俊國韓籍教練牽線　光隆國小體驗「韓式訓練」

諸羅山盃／前俊國韓籍教練牽線　光隆國小體驗「韓式訓練」

拉脫維亞男籃球星提瑪墜樓身亡　領航猿卡總憶好友賽後哽咽

拉脫維亞男籃球星提瑪墜樓身亡　領航猿卡總憶好友賽後哽咽

雙城還好沒簽下貝林傑？　大聯盟記者分析「躲過一劫」

雙城還好沒簽下貝林傑？　大聯盟記者分析「躲過一劫」

夢回巔峰！哈登出手17次高效轟41分　103度飆破40大關史上第4猛

夢回巔峰！哈登出手17次高效轟41分　103度飆破40大關史上第4猛

領航猿葛拉漢無碰撞倒下退場　隊友瓊斯為他祈禱

領航猿葛拉漢無碰撞倒下退場　隊友瓊斯為他祈禱

籃網送走施洛德慘輸29分　西蒙斯控球6失誤：只是閱讀比賽問題

籃網送走施洛德慘輸29分　西蒙斯控球6失誤：只是閱讀比賽問題

三總運醫中心做後盾　潘傑楷現身親曝手傷恢復狀況

三總運醫中心做後盾　潘傑楷現身親曝手傷恢復狀況

洋基失去索托後積極補強　5250萬美元網羅強打貝林傑

洋基失去索托後積極補強　5250萬美元網羅強打貝林傑

籃板魔人菲爾斯轉戰柏力力　主帥吳俊雄曝加盟秘辛

籃板魔人菲爾斯轉戰柏力力　主帥吳俊雄曝加盟秘辛

尖叫雞賣力詮釋陳奕迅《浮誇》　狂破音仍堅強演唱網笑：快斷氣

熱門新聞

葉總讚朱育賢選擇不為錢　陳子豪難留兄弟？味全仍在搶人行列

諸羅山盃／前俊國韓籍教練牽線　光隆國小體驗「韓式訓練」

拉脫維亞男籃球星提瑪墜樓身亡　領航猿卡總憶好友賽後哽咽

雙城還好沒簽下貝林傑？　大聯盟記者分析「躲過一劫」

夢回巔峰！哈登出手17次高效轟41分　103度飆破40大關史上第4猛

領航猿葛拉漢無碰撞倒下退場　隊友瓊斯為他祈禱

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪難留兄弟？味全仍在搶人行列

2韓國教練到光隆國小交流　有意挖角

3球星提瑪墜樓身亡　領航猿卡總哽咽

4大聯盟記者：還好雙城沒簽貝林傑

5夢回巔峰！哈登出手17次高效轟41分

最新新聞

1今永昇太自爆美國生活大考驗

2大谷翔平暖心舉動感動球迷

3MLB調查投手受傷攀升：過度追求球速

4道奇總管：續約羅伯斯是休賽季首要任務

5MLB年度畫面出爐！大谷「50-50」第一

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

被林安可形容野球魂人物　清宮幸太郎不敢拚全壘打：我會輸！

旅日好手孫易磊返母校　清宮幸太郎讚東園國小設施很厲害

秒答孫易磊「很可愛」　清宮幸太郎被逗樂笑呵呵

清宮幸太郎用中文喊「放馬過來」　王威晨笑回：放獅子、大象

交流賽跟林安可拚全壘打？　清宮幸太郎笑回：我會輸！

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

【泰格與雪兒】OMI業配
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366