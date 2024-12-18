洋基失去索托後積極補強　5250萬美元網羅強打貝林傑

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

根據美媒報導，紐約洋基今（18）日完成今年冬季重大補強，以右投波特（Cody Poteet）換來外野手貝林傑（Cody Bellinger），同時獲得500萬美元交易補償金，消息來源透露貝林傑剩餘的合約價值為5250萬美元。

29歲的貝林傑在2019年曾以道奇球員身份拿下國家聯盟年度MVP，他是洋基長期觀察的目標。尤其在索托（Juan Soto）轉戰大都會後，洋基更積極尋求打擊戰力補強。

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雙方交易內容：

洋基獲得：外野手貝林傑、500萬美元

小熊獲得：右投波特

這是洋基本週的第二筆交易，昨日才從釀酒人隊換來終結者威廉斯（Devin Williams），明日還將召開記者會介紹新加盟的左投佛萊德（Max Fried）。

作為兩屆明星賽代表、一屆金手套得主，貝林傑預計將擔任中外野手，讓賈吉（Aaron Judge）回防右外野。他上季效力小熊時，打擊三圍為.266/.325/.426（OPS+111），攻下18支全壘打、78分打點。

貝林傑有著特殊的洋基淵源，他的父親克雷曾在90年代後期效力洋基，曾在球隊奪下兩座世界大賽冠軍。如今，小貝林傑終於有機會穿上象徵大聯盟最高榮譽的條紋球衣。