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今永昇太自爆美國生活大考驗：最怕打電話

▲芝加哥小熊隊日本投手今永昇太 。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥小熊隊日本投手今永昇太 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

芝加哥小熊隊投手今永昇太日前在東京參加MLB主辦的兒童棒球體驗活動「PLAYBALL」，活動中不斷為棒球初學者加油打氣：「太棒了！」「這球投得好！」這些鼓勵來自他的親身經歷。據日媒《THE ANSWER》報導，他分享在美國生活的困境，初期有語言障礙，最害怕打電話。

今永本季在小熊隊繳出15勝3敗的優異成績，開朗的個性也深受芝加哥球迷喜愛。從橫濱DeNA轉戰大聯盟的挑戰看似相當成功，但過程中其實經歷不少困難。

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「剛到美國時，面對新環境我也很害怕。但周圍的人不斷支持、稱讚我，讓我有勇氣往前邁進，突破自我。」看著第一次接觸球棒和球的孩子們，今永想起自己的心情，「所以我也想多給予他們掌聲和鼓勵。」

回顧大聯盟第一年，語言是最大挑戰。「打電話時特別害怕，因為無法用手勢輔助。」今永笑著說。「剛到飯店時，要搬行李都要請翻譯幫忙打電話。後來我決定自己試試看，一開始需要看著準備好的對話，但當發現可以溝通後，漸漸克服了很多原本做不到的事。」

面對新挑戰時的尷尬，今永靠著轉換心態度過：「我試著告訴自己，其實周圍的人並沒有那麼在意你。雖然個性使然會在意，但他人並不了解你的處境，反而更願意提供協助。」因此，他也以正面態度面對新賽季可能的挑戰。

「我並不是樣樣順利的類型，但即使遇到困難，保持突破困境的態度才是最重要的。」今永強調。這場90分鐘的活動中，今永驚訝於孩子們的成長速度：「短短時間內就能看到他們的成長。」

關鍵字： 棒球小熊隊MLB今永昇太兒童活動

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