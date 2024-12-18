雙城還好沒簽下貝林傑？　大聯盟記者分析「躲過一劫」

▲貝林格（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

隨著貝林傑（Cody Bellinger）轉戰洋基，美媒分析明尼蘇達雙城隊可能因此「躲過一劫」。雙城過去兩個賽季都曾與貝林傑傳出交易傳聞，但最終未能成功。

去年季中交易期間，雙城正準備衝擊季後賽，隨著巴克斯頓（Byron Buxton）健康狀況堪慮，球隊急需外野戰力。根據《The Athletic》記者葛利曼（Aaron Gleeman）報導，貝林傑是當時雙城12位潛在交易目標之一，但小熊隊開出的價碼過高。

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文中提到，當時貝林傑的表現確實亮眼，7月20日時的打擊三圍為.308/.365/.523，全季更繳出.307/.356/.525的成績，包含26支全壘打、97分打點和20次盜壘。即便巴克斯頓回歸，貝林傑也能在一壘位置提供戰力。

然而今年貝林傑的表現大幅滑落，打擊三圍僅有.266/.325/.426，18支全壘打和78分打點的成績，根據FanGraphs的評估，其實際價值比年薪2750萬美元少了約1000萬美元。若雙城當初簽下他，不僅可能讓球迷失望，還會造成薪資空間的沉重負擔。

如今貝林傑以極低的代價（30歲的後援投手波特）被交易至洋基，小熊還需支付500萬美元補償金。葛利曼分析，考慮到雙城目前正受限於薪資空間，等待交易來清理薪資，當初未能簽下貝林傑或許反而是一件好事。