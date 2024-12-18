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不加入索托爭奪戰　巨人總裁：相信直覺

▲▼ 索托（Juan Soto）加盟大都會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托（Juan Soto）加盟大都會 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

舊金山巨人隊在去年休賽季為爭取大谷翔平，曾與洛杉磯道奇隊競爭到最後一刻。然而，今年的自由球員市場上，球隊卻選擇不參與備受矚目的外野手索托（Juan Soto）爭奪戰。據美媒《NBC Sports》報導，巨人棒球事務部總裁波西（Buster Posey）解釋了這個決定的原因。

大谷翔平在去年從洛杉磯天使成為自由球員後，引發激烈的爭奪戰。最終道奇隊、巨人隊和多倫多藍鳥隊成為最後三個競爭球團，結果是道奇隊以10年7億美元的超大合約贏得了這場爭奪戰。

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今年休賽季，自紐約洋基隊成為自由球員的索托成為市場焦點，紐約大都會、波士頓紅襪、藍鳥隊、道奇隊，以及希望續約的洋基隊都參與這場爭奪戰。但巨人隊卻選擇「迴避」。

關於這個決定的原因，波西表示，「這主要是基於直覺判斷。在當今這個被數據主導的時代，這種說法可能會被很多人忽視，但我認為我們應該相信直覺。」

「有時候直覺能告訴我們比個人所知道的更多。在這個過程中，我們可能會接收到一些無法用言語表達的訊號。我們會為自己收集所有資訊，也會從團隊收集資訊，然後根據這些做出最好的決定。」波西說。
 

關鍵字： 巨人隊大谷翔平自由球員索托爭奪戰

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