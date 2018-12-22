保羅生涯第五度腳筋拉傷　缺戰2至3周嚴重影響火箭

▲保羅(Chris Paul)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

火箭明星控衛保羅(Chris Paul)在21日對熱火的比賽因傷提前退場，最新消息指出保羅將缺賽2到3週，在此之前他在本季已經因傷缺席完整的5場比賽，而這5戰火箭一場都沒贏，他的缺陣對於目前暫居西區第8的火箭來說是一大損失。

根據《ESPN》報導，保羅照過MRI後被診斷出二級拉傷，火箭官方宣布將在2週後再次評估他的傷勢。在21日比賽前火箭拉出一波5連勝狀態正好，在保羅受傷前也一度領先對手16分，但他下場後熱火開始猛烈追分，即使哈登(James Harden)下半場打滿也無法挽救被逆轉的結局，可見保羅對火箭的重要性。

丹東尼(Mike D'Antoni)在保羅傷退後，,讓哈登、戈登(Eric Gordon)以及剛剛傷癒復出後衛奈特(Brandon Knight)負擔較多的上場時間，雖然板凳上還有卡特威廉斯(Michael Carter-Williams)可以使用但丹東尼對他仍不夠信任。這是保羅生涯第五次因腳筋拉傷缺陣，他因為這個傷缺席了包含季後賽在內的19場比賽，而這段時間球隊的戰績是9勝10敗。

▼火箭球星哈登(James Harden)。（圖／達志影像／美聯社）