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保羅傷退哈登35+12　火箭遭熱火16分逆轉中止5連勝

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▲哈登狂飆35分仍無法幫助球隊獲勝。（圖／CFP）

▲哈登狂飆35分仍無法幫助球隊獲勝。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

前一場狂轟26記三分球打破聯盟紀錄的火箭，雖然21日背靠背作客熱火，首節就打得非常強勢，領先最多達到16分，不過進入下半場卻完全當機，熱火也把握機會猛攻，強森(Tyler Johnson)更在關鍵時刻瘋狂飆分幫助球隊保持領先優勢，最終邁阿密就於主場以101比99中止火箭5連勝。

面對實力較弱的熱火，休士頓開局很快展現火熱狀態，團隊命中率和三分命中率都超過6成，卡佩拉(Clint Capela)更連續2次與保羅(Chris Paul)還有哈登(James Harden)做擋拆配合輕鬆爆扣，靠著團隊多點開花，在首節就建立起12分的優勢，最大領先曾達到16分，而「大鬍子」同時也勢不可擋的輕鬆拿下11分，不過次節「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)連續得分也順利幫助球隊把比分縮小至個位數，還上演過人單手爆扣，驚艷球迷以及熱火替補席。

隨後火箭進攻大當機，防守端也無法抵擋邁阿密的猛攻，一度讓熱火追至2分差，保羅還因為腿部再次拉傷提前退場，不過哈登卻開始獨挑大樑，在熱火要反撲之時，都能立刻做出反擊，還在上半場終了前命中壓哨三分彈，也使得火箭以58比53持續握有領先。

進入下半場，兩隊卻突然戰局大變，理查森(Josh Richardson)一人獨拿7分，率隊打出13比2高潮，火箭進攻也持續迷航，讓熱火在5分鐘以66比63反超，雖然火箭很快在要回領先優勢，不過懷塞德(Hassan Whiteside)也硬起來在籃下連續猛攻，光第三節熱火就打出29隊18的攻勢，並取得6分領先，決勝節熱火一度將比數拉開到11分差，但火箭靠著哈登帶動，仍頑強的硬是把比數追到92比91反超。

不過關鍵時刻強森卻突然爆發獨拿7分，幫助球隊穩定領先優勢儘管火箭握有最後一擊進攻機會，無奈戈登(Eric Gordon)卻未能投進三分彈，最終熱火就以101比99完成大逆轉，並且終結火箭5連勝。

哈登全場狂飆35分，6籃板，12助攻；戈登20分，3籃板，3助攻；塔克(P.J. Tucker)14分，7籃板。熱火部分，理查森攻下全隊最高22分，6籃板，7助攻；強森19分，4籃板；懷塞德9分，17籃板。

關鍵字： NBA火箭熱火哈登
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