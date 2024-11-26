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愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　官方33字無奈回應

▲▼中華隊在棒球12強賽奪下冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華隊在棒球世界12強賽奪下冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中華隊在世界12強賽奪冠，贏得隊史首座世界冠軍，將棒球熱度推向歷史高峰。負責轉播本屆賽事的愛爾達體育台特地在臉書粉專「科普」棒球的國際3大賽事，卻有網友直接留言「一直講中華隊，我會斷然退訂」，引來粉專小編無奈回應。

愛爾達體育台26日在臉書粉專發文，科普棒球的「國際三大賽」，分別為世界12強棒球賽（WBSC Premier 12）、WBC世界棒球經典賽
（World Baseball Classic, WBC）及奧運棒球賽（Olympic Games Baseball），希望可以讓剛加入看棒球的新朋友更了解賽事。

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然而，一名網友在該貼文下方留言，「只要你們一直講出『台灣』，我就會續訂。反之，一直講中華隊，我會斷然退訂。謝謝愛爾達」，引來小編留言回覆「 沒關係，記得訂就好，這樣訂訂退退很麻煩，就會知道本台的難處了，但記得訂就好」。

▲▼愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　官方33字無奈回應。（圖／翻攝愛爾達體育家族臉書）

▲網友情勒愛爾達「講中華隊就退訂」。（圖／翻攝愛爾達體育家族臉書）

網友看完紛紛留言，「我們是中華民國…中華隊不過分吧」、「滾吧，你說到要做到喔！你就退訂啊，到時候沒得看，你還不是跑回來」、「你身分證跟護照燒掉了嗎？拜託不要用」、「掛中華民國總統的你怎不罵」、「都幾歲的人了還在情勒 扣憐」、「沒人在乎你退不退訂，只有意識形態真可悲」、「中華台北沒有矮化問題 前總統說的」、「果然中華隊拿牌就有某群體開始大頭症」。

也有人說，「一直講台灣隊我就想退訂」、「愛爾達播報的時候基本上都講台灣了」、「按照WBSC/奧運的合約，人家規定要怎麼稱呼就要怎麼稱呼，不然有小粉紅看到去舉報，到時候被沒收轉播權大家都不用看了」。

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關鍵字： 中華隊愛爾達體育台世界冠軍棒球熱潮國際三大賽事

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