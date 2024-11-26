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直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

挾帶國際賽27連勝的紀錄又在自家東京巨蛋作戰，日本武士隊卻在世界12強賽冠軍戰遭中華隊4比0完封，只能屈居亞軍，美國大聯盟(MLB)官網稱，「這可以說是國際棒球史上最令人驚訝的冷門之一。」並提出兩大質疑，包括日本隊的應戰態度以及監督井端弘和的投打調度。

世界12強賽冠軍戰在美國大聯盟官網上被大篇幅報導，對於中華隊首次贏得世界冠軍，文章中給予高度評價，「被認為不可能的願望在周日成為了現實」、「台灣在歷史上留下了名字」。

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▲2024年世界12強棒球賽日本牧秀悟。（圖／中華棒協提供）

▲2024年世界12強棒球賽日本強棒牧秀悟。（圖／中華棒協提供）

相對之下，被認為佔有絕對優勢的日本隊則受到嚴厲的批評，大聯盟官網以「這可以說是國際棒球史上最令人驚訝的冷門之一」，來強調了這一結果的出乎意料。文章內對日本隊的「比賽態度」以及井端監督的投打調度都提出質疑，「為何將強打者牧放在第6棒？」「在已經被擊出全壘打、一壘打和四壞球的情況下，仍然讓(先發投手)戶郷對陣狀態絕佳的陳傑憲。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，日本隊總教練井端弘和(右)。（圖／記者李毓康攝）

▲日本監督井端弘和（右）。（圖／記者李毓康攝）

日本媒體則直言，中華隊在冠軍戰「精神高度集中」，整體表現都勝過日本。一向注重細節的日本隊竟發生打者太慢進打擊區而被記好球，導致被三振，守備上也出現漏洞，被中華隊成功雙盜壘，「這些場面都顯示出攻守兩端的不協調。在這場決賽中，日本始終處於劣勢，細節上的失誤也非常明顯。」

關鍵字： 12強棒球日本隊中華隊MLB

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