馬刺連7場對手得分未破百　本季新高19顆三分退灰狼

▲馬刺隊艾德里奇和迪羅臣此戰得分都不高但馬刺仍獲勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

馬刺在主場投進本季新高的19顆三分球以124比98擊敗灰狼奪下最近8戰當中的第7勝，其中在最近的7場比賽馬刺讓對手的得分都未達100分，是聯盟本季最長的紀錄，在本季各隊平均得分都破百的情況下，馬刺能寫下這樣的記錄更顯難得。

馬刺隊曾在11月到12月初陷入大低潮，從11月5日到12月6日的戰績是5勝12敗，一度跌落到西區第14名，但在最近一波主場比賽中馬刺找回防守強度，連續7場比賽讓對手得分低於100，即使是輸給公牛之戰也只讓對手得到98分。最近7場比賽馬刺分別面對爵士、太陽、快艇、 公牛、七六人、魔術以及灰狼，東區得分排名高居第3的七六人也只從馬刺手上攻下96分。

▲馬刺貝里納里(Marco Belinelli)發揮出色。（圖／達志影像／美聯社）

兩大球星艾德里奇(LaMarcus Aldridge)和迪羅臣(DeMar DeRozan)在今天的比賽分別只攻下10分及12分但是馬刺靠著板凳球員的出色發揮及堅強防守取勝。貝坦斯(Davis Bertans)、貝里納里(Marco Belinelli)和(Jakob Poeltl)分別在今日攻下15分、17分以及12分，貝里納里在最近8場比賽平均可以得到13分是馬刺戰績提升的關鍵。

馬刺場均失分109.5分仍只排在全聯盟第13名，目前聯盟排名第一的防守強隊則是溜馬，但在今年聯盟快速球風及吹判規則改變之下，溜馬的場均失分為101分仍破百。馬刺這段時間的好戰績也讓他們從一度落到西區第14名爬升到現在的西區第7。

Season-high 19 three's

Season-high 36 assists

Third-straight victory



Highlights from tonight's win pic.twitter.com/ToEZMR52H1 — San Antonio Spurs (@spurs) 2018年12月22日

▲馬刺全場精華片段。