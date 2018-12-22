力挺詹皇招募AD當隊友　庫茲馬：就算喬丹也會想

▲庫茲馬力挺詹皇並且再次公開招募一眉哥。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

先前詹姆斯(LeBron James)公開招募戴維斯(Anthony Davis)的舉動，不僅讓鵜鶘相當不滿，聯盟其他小市場球隊高層也都紛紛表示這明顯違規，也都向聯盟抱怨，不過「詹皇」的行為確實不再聯盟規範裡面，現在紫金小將庫茲馬(Kyle Kuzma)也同時站出來力挺老大哥，並且再次向「一眉哥」示好，「我也喜歡和戴維斯打球，甚至喬丹都會想。」

NBA規定，任何直接或間接誘使任何球員或教練、訓練師、總經理簽訂合約的人都會遭受聯盟懲處，但對球員間的相互討論卻沒有嚴格規定，這也讓「詹皇」先前公開招募戴維斯的言論沒有受到任何罰款，卻以來各球隊不滿，不過對於外界批評詹姆斯的聲浪，庫茲馬卻非常支持自己老大哥的行為，還順便在次招募戴維斯「誰不想和戴維斯一起打球？我自己都非常想和他一起比賽，他是聯盟前5得球員，我相信連喬丹都會想和他一起打球。」

戴維斯最快將於2020成為自由球員，加上鵜鶘戰績不佳也讓湖人開始大動作招募，而洛杉磯也是少數可以支付「一眉哥」頂級合約的球隊，本賽季至今，戴維斯場均可以攻下28.1分，12.6分，4.7助攻，身手相當全面，不過鵜鶘22日本季首次對戰湖人，戴維斯雖砍下30分，20籃板的瘋狂雙20數據，仍以輸球收場，目前戰績排在西區倒數第3。

▲詹姆斯先前公開招募戴維斯引起聯盟其他球隊不滿。（圖／CFP）