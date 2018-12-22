出征麥迪遜廣場　林書豪發文：像在主場出賽一樣

記者黃琮舜／綜合報導

林書豪在今(22)日跟隨老鷹作客尼克所在的麥迪遜花園廣場，這座球場也是2011-12賽季他創造「林來瘋」的地方，最終老鷹以114比107擊敗尼克拿下2連勝，林書豪賽後也在個人IG上發文表示回到這座球場就像是回到主場一樣。

這是林書豪離開尼克後第6次造訪麥迪遜花園球場，以老鷹球員身分則是第一次，他在首節6分27秒替補上場，第一節就以4投3中包含罰球線上2投1中攻下7分，但守不住尼克菜鳥納克斯(Kevin Knox)的發揮讓他單節攻下17分，第二節一開始林書豪就被換下場，直到第二節4分32秒時才回到場上，但是半場結束前沒再得分。

▲林書豪今日精彩片段。(影片取自Youtube，如遭刪除請見諒)

林書豪下半場的得分一直到第四節9分49秒才開張，隨後他又切入得手，再傳出一記漂亮助攻給貝茲摩上籃得分，這場比賽總計繳出11分5籃板4助攻幫助老鷹完成逆轉。林書豪賽後在IG寫下，「每次回到麥迪遜花園廣場都很棒，謝謝所有愛我跟鼓勵我的球迷們，我永遠都愛紐約，說實話我覺得今天好像在打主場比賽一樣。」

在賽前，林書豪參加隊友貝茲摩(Kent Bazemore)和卡特(Vince Carter)的節目《Winging It》時也談到關於林來瘋時期，他特別感謝丹東尼(Mike D'Antoni)教練，「我有一場比賽發生9次失誤讓我們輸球，比賽後我接到丹東尼教練的電話，他告訴我下一場比賽儘管去打，發生20次失誤也沒關係，我覺得這就是我當時打得這麼好的原因之一，教練一直鼓勵我，要我相信自己的直覺。」

▲林書豪。（圖／CFP）