運動雲

> >

綠衫軍霍佛德、莫里斯復出搶籃板　厄文25分取黃蜂

ETtoday運動雲

▲▼賽爾提克霍佛德(Al Horford)、黃蜂帕克(Tony Parker)。（圖／路透社）

▲賽爾提克霍佛德(Al Horford)(左)此戰復出。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

塞爾提克兩名先發球員霍佛德(Al Horford)和莫里斯(Marcus Morris)在今(24)日與黃蜂之戰歸隊，在兩人合計貢獻22分加上厄文攻下全場最高25分的帶領下，綠衫軍以119比103擊敗黃蜂中止三連敗，兩人的復出幫助塞爾提克此戰的籃板球勝過對手10顆，與前兩戰都輸19顆相比，改善許多。

塞爾提克近期吞下3連敗，在上一戰輸給公鹿之後還召開球員會議解決問題。這場比賽一開始厄文(Kyrie Irving)就火力全開2分鐘內砍進7分率隊一開始就打出9比0的攻勢，但沃克馬上連得4分回擊，兩人在第一節就分別攻下17分和14分，塞爾提克在海沃德(Gordon Hayward)連續罰進4球後在首節打完取得3分領先。

▲▼厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文攻下25分。（圖／達志影像／美聯社）

綠衫軍替補球員羅齊爾(Terry Rozier)和蒂斯(Daniel Theis)在第二節聯手發威將比分不斷擴大，半場結束兩隊差距達21分。第三節開始沒多久厄文就送了一記背後傳球給傷癒歸隊的霍佛德投進中距離，綠衫軍不斷擴大領先差距一度領先到達33分，最終就以16分之差輕取黃蜂。

厄文以12投9中的高命中率攻下25分，傷癒復出的霍佛德4投全中攻下10分6籃板5助攻，莫里斯12分8籃板。黃蜂方面，沃克攻下21分全隊最高，替補的赫南高梅茲(Willy Hernangomez)攻下18分。

▲厄文背後妙傳。

關鍵字： NBA厄文霍佛德莫里斯塞爾提克黃蜂
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

拜恩斯左手骨折休一個月　塞爾提克中鋒戰力出現缺口

塞爾提克連兩戰輸19籃板　禁區遭公鹿打爆苦吞3連敗

綠衫軍再度傷兵災難　厄文沮喪：球隊更需要凝聚力

坦圖想成為下一個皮爾斯　願在波士頓打完職業生涯

熱門新聞

林書豪決勝1分半鐘「大心臟」連拿6分　老鷹退活塞迎3連勝

中職／富邦借重葉君璋　明年新增工作任務

CBA／接班野獸！劉錚怒砍31分扮關鍵先生　廣廈惜3分敗

中職／「眼鏡仔」防散光　鄭佳彥考慮訂製運動款

大馬羽球今年僅奪2冠表現慘淡　李宗偉自責盼盡快復出

少棒球員喊話進職棒對決　鈴木一朗宣布打到51歲

讀者回應

﻿

最新新聞

1林秉聖35分帶文化OT逆勝高師　

2柯瑞轟42分最後0.5秒上籃絕殺快艇

3孫興慜單刀加1助攻獨造5進球

4朱立人參加印地安人大聯盟春訓　

5陳盈駿繳18分廣州不敵吉林

熱門新聞

1林書豪大心臟決勝1分半鐘連拿6分

2富邦借重葉君璋　明年增工作任務

3劉錚怒砍31分扮關鍵先生接班野獸

4眼鏡仔防散光　鄭佳彥考慮訂製款

5大馬羽球表現慘淡　李宗偉自責

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

陳聖平感謝富邦推薦參賽 陳金鋒：大家都是MVP

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366