綠衫軍霍佛德、莫里斯復出搶籃板　厄文25分取黃蜂

▲賽爾提克霍佛德(Al Horford)(左)此戰復出。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

塞爾提克兩名先發球員霍佛德(Al Horford)和莫里斯(Marcus Morris)在今(24)日與黃蜂之戰歸隊，在兩人合計貢獻22分加上厄文攻下全場最高25分的帶領下，綠衫軍以119比103擊敗黃蜂中止三連敗，兩人的復出幫助塞爾提克此戰的籃板球勝過對手10顆，與前兩戰都輸19顆相比，改善許多。

塞爾提克近期吞下3連敗，在上一戰輸給公鹿之後還召開球員會議解決問題。這場比賽一開始厄文(Kyrie Irving)就火力全開2分鐘內砍進7分率隊一開始就打出9比0的攻勢，但沃克馬上連得4分回擊，兩人在第一節就分別攻下17分和14分，塞爾提克在海沃德(Gordon Hayward)連續罰進4球後在首節打完取得3分領先。

▲厄文攻下25分。（圖／達志影像／美聯社）

綠衫軍替補球員羅齊爾(Terry Rozier)和蒂斯(Daniel Theis)在第二節聯手發威將比分不斷擴大，半場結束兩隊差距達21分。第三節開始沒多久厄文就送了一記背後傳球給傷癒歸隊的霍佛德投進中距離，綠衫軍不斷擴大領先差距一度領先到達33分，最終就以16分之差輕取黃蜂。

厄文以12投9中的高命中率攻下25分，傷癒復出的霍佛德4投全中攻下10分6籃板5助攻，莫里斯12分8籃板。黃蜂方面，沃克攻下21分全隊最高，替補的赫南高梅茲(Willy Hernangomez)攻下18分。

Kyrie finds Horford with the behind-the-back dime! pic.twitter.com/wHtKJ8eHRH — Boston Celtics (@celtics) 2018年12月24日

▲厄文背後妙傳。