綠衫軍再度傷兵災難　厄文沮喪：球隊更需要凝聚力

▲塞爾提克後衛厄文（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

綠衫軍塞爾提克20日敗給聯盟西區墊底球隊太陽吞下2連敗，球隊更遭遇內線球員傷兵困擾，陣中明星後衛厄文（Kyrie Irving）於賽後表示，「這就像我們其他勝場的比賽一樣，我們需要更多凝聚力，若我們有，我們就能贏球，但現在我們顯然沒有做到這一點。」

塞爾提克本季表現不穩，儘管今年在迎來明星小前鋒海沃德（Gordon Hayward）傷癒歸隊，但表現卻不同去年傷兵為患仍殺進東區冠軍賽的穩定表現。

儘管去年不因傷兵問題困擾，但塞爾提克近期恐將再度遭傷兵問題，塞爾提克中鋒拜恩斯（Aron Baynes）與霍佛德（Al Horford）分別因左手腕與膝蓋進入傷兵名單，塞爾提克內線僅剩菜鳥中鋒威廉斯（Robert Williams）可用，此役也因此於籃板上落後太陽19顆籃板，內線戰力告急。

除內線面臨挑戰之外，賽爾提克本季傷癒歸隊的海沃德近5戰僅攻下9.6分、3.8籃板，與本季場均的10.9分、5.2籃板表現有所落差，上季季後賽最大驚奇羅齊爾（Terry Rozier）本季場均得分、籃板、助攻數據也略有下降。

塞爾提克總教練史蒂文斯（Brad Stevens）季初曾因人手過多而大幅輪換陣容，但近期恐將再度面臨人手不足而再度傷腦筋，厄文本季也曾於球隊三連敗時隱射球隊年輕球員應更有擔當，更於感恩節直言球隊不需要慶祝需趕快團結，如今塞爾提克再度面臨傷病困擾，恐將再度影響好不容易取得目前暫居東區第五的位置

▲塞爾提克中鋒霍佛德因膝傷進入傷兵名單（圖／達志影像／美聯社)