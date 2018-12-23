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大專足聯／義守球員北門畢業生為底　加上外籍生實力漸強

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▲▼ 大專盃,大專足聯,義守大學對戰成功大學（圖／記者謝孟儒攝）

▲大專盃,義守大學vs成功大學（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級23日賽事，第三場比賽由義守大學對戰成功大學，最終義守以3比1贏球，終於在連敗之後拿下第一場勝利，隊長葉育宏提到，「這場打得還不錯，就比較打得起來，至於這屆的目標就是保級，再看看有沒有機會進前8。」

義守大學前兩場分別以3比8輸給銘傳、0比11敗給輔仁，前天和南華則以2比3飲恨，本次對上成功大學則以3比1贏球，對此，葉育宏提到，「攻守也平衡這就是我們要的，對南華有點覺醒，今天這場打比較好。」

▲▼ 大專盃,大專足聯,義守大學對戰成功大學（圖／記者謝孟儒攝）

「之前就還不適應，我們很少跟比我強的比賽，對手又是外國人壓比較快，本土球員會怯場，應變能力會不夠。」葉育宏說，「前兩場也都對很強的對手，就還在磨合，到了南華就驗收的不錯，今天對手比較弱就比較打得起來。」

許多球隊都對本屆義守的實力感到有進步，從小都是足球校隊的葉育宏則說，「陣容組成幾乎都是北門高中，我自己也是北門畢業，這次除了外籍生（貝里斯、史瓦帝尼、索羅門群島等國家）以外，都是北門的，球風的話，他們喜歡進攻足球，本土球員強度沒那麼強，就主打防守，前面幾場有小衝突，後面就比較有默契，這屆希望能拼保級。」

▲▼ 大專盃,大專足聯,義守大學對戰成功大學（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃義守大學
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