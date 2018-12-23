大專足聯／敵我球員一倒地受傷　南華全單膝下跪「尊敬勇士」

▲一有球員倒地，其他球員就會單膝下跪 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級23日賽事，第二場比賽由南華大學對上淡江大學，南華靠著開賽罰球先馳得點後，最後以2比1贏球，特別的是，只要有球員倒地裁判吹停，場上10名球員就會立刻單膝下跪，並不是單純休息，背後其實有更深含意。

透過巴西如來之子教養計畫到台灣獨南華旅遊管理系的學生，先在巴西道場裡學習中英文和冠文化之後，組成足球隊來台踢球，透過足球教育改變他們的人生態度，這些學生一來4年，等到畢業之後才能回去，不過比賽中，校方都會透過直播，讓遠在巴西的家人也能同步看孩子，球員也會分享照片給爸媽。

這一批全是巴西的球員除了在賽前都會靜坐靜心之外，比賽場上如果發生球員倒地受傷，經過裁判吹停進行處理，球員們就會立刻反射性動作的單膝下跪，不管在哪個位置的球員都會做這動作，慧功師父解釋，「不管是敵人還是我們，只要有人倒地，就會這樣做，因為上場都是勇士。」

▼ 大專盃,南華vs淡江, 。（圖／三好體育會提供，下同）

「就像古時候西方打仗時，會對勇士單膝下跪，表達尊重。」慧功師父說，「因此只要裁判有吹，受傷嚴重的，就會做這動作，這是一個祝福、一個是尊重，只要上場的人都是勇敢的，都是勇士，是一個東西方融合的概念，像在佛教裡面，古印度請佛陀的時候，也會一腳跪地。」