大專足聯／剛當陳玉珊電影臨演　銘傳國腳黃聖傑雙兼充實生活

▲ 大專盃,銘傳黃聖傑。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級23日賽事，首場比賽由銘傳大學對上北科大，雙方實力有差距，前15分鐘就5比0，終場銘傳以21比0奪勝，銘傳陣中的黃聖傑高顏值加上球技，目前已經有經紀人，也有在拍片等活動，「讓足球以外的生活更充實，但主要以課業和足球為主。」

銘傳對上北科大上半場第15分鐘，就已經攻進5球，多數球權都控制在銘傳腳下，北科大難越過半場，上半場12比0，下半場銘傳一次換5名球員，北科大有零星幾次的反擊無果，下半場轟9球，終場以21比0大勝，黃聖傑先發上場並踢完全場比賽。

今年大二的黃聖傑提到，「最近都在準備大專盃，也有拍學校宣導片，兩方面兼顧的話，其實我沒有專心在演藝這塊，只是有人找我，願意讓我足球以外的生活更充實，自己也是有興趣，但主要以課業和足球為主，我沒有太多時間可以拍太長的，所以就是當臨演或是露臉的那種。」

「最近也拍了陳玉珊導演新片《一吻定情》中當臨演，應該是明年2月後會上。」黃聖傑說，「我在裡面演踢足球的，我要踢女主角的頭，要說小心！的那種。」回憶自己的足球生活，「我從小學3年級開始踢球，一路上來都是校隊，不過銘傳今年沒有企業聯賽，覺得還是有差，整體的經驗沒有比其他球隊好，但我們每一年都有進步，希望今年可以打進去。」

黃聖傑提到，「大專盃結束後也會比五人制，五人制打球快也比較細膩，11人制空間大比較多思考時間。」自己從U13之後至U19都是國家隊，「U19睽違多年打進16強，已經是很大進步，目標還要設定更遠，之後有機會也想嘗試國家隊。」