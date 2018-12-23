運動雲

> >

大專足聯／剛當陳玉珊電影臨演　銘傳國腳黃聖傑雙兼充實生活

ETtoday運動雲

▲▼ 大專盃,大專足聯,銘傳vs北科大, 銘傳黃聖傑。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 大專盃,銘傳黃聖傑。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級23日賽事，首場比賽由銘傳大學對上北科大，雙方實力有差距，前15分鐘就5比0，終場銘傳以21比0奪勝，銘傳陣中的黃聖傑高顏值加上球技，目前已經有經紀人，也有在拍片等活動，「讓足球以外的生活更充實，但主要以課業和足球為主。」

銘傳對上北科大上半場第15分鐘，就已經攻進5球，多數球權都控制在銘傳腳下，北科大難越過半場，上半場12比0，下半場銘傳一次換5名球員，北科大有零星幾次的反擊無果，下半場轟9球，終場以21比0大勝，黃聖傑先發上場並踢完全場比賽。

▲▼ 大專盃,大專足聯,銘傳vs北科大, 銘傳黃聖傑。（圖／記者謝孟儒攝）

今年大二的黃聖傑提到，「最近都在準備大專盃，也有拍學校宣導片，兩方面兼顧的話，其實我沒有專心在演藝這塊，只是有人找我，願意讓我足球以外的生活更充實，自己也是有興趣，但主要以課業和足球為主，我沒有太多時間可以拍太長的，所以就是當臨演或是露臉的那種。」

「最近也拍了陳玉珊導演新片《一吻定情》中當臨演，應該是明年2月後會上。」黃聖傑說，「我在裡面演踢足球的，我要踢女主角的頭，要說小心！的那種。」回憶自己的足球生活，「我從小學3年級開始踢球，一路上來都是校隊，不過銘傳今年沒有企業聯賽，覺得還是有差，整體的經驗沒有比其他球隊好，但我們每一年都有進步，希望今年可以打進去。」

黃聖傑提到，「大專盃結束後也會比五人制，五人制打球快也比較細膩，11人制空間大比較多思考時間。」自己從U13之後至U19都是國家隊，「U19睽違多年打進16強，已經是很大進步，目標還要設定更遠，之後有機會也想嘗試國家隊。」

▲▼ 大專盃,大專足聯,銘傳vs北科大, 銘傳黃聖傑。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃銘傳大學黃聖傑
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

大專足聯／吳鳳全五人制球員參賽不習慣　國腳陳敬玄懷旅日夢

大專足聯／陸官球衣很南韓、敬禮超標準　隊長李國維：還不行

熱門新聞

中職／葉君璋執行選擇權　明年續留富邦職務變更

日職／成為王柏融翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

ABL／PJ拉莫斯懷念台灣　轉戰菲律賓火焰也送全隊beats耳機

李晨薰、徐若熙飆速對決　20餘名國內外球探鎖定

中職／富邦洋投差1人　暫沒出手韓職百勝尼伯特

防守佈陣讓比賽變難看　大聯盟未來打算列規則禁用

讀者回應

﻿

最新新聞

1桑尼連3戰破30分　裕隆單周3連勝

2義守球員北門高中為底　加外籍生助力

3體育國際同濟會成立為台灣體壇奉心

4香港U15實力更勝　志在奪首勝

5竹縣關西緊咬日本福岡　1分惜敗

熱門新聞

1葉君璋明年執行選擇權　職務變更

2王的翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

3ABL／PJ拉莫斯懷念台灣

4李晨薰徐若熙飆速　20支槍都醒了

5富邦洋投差1人　暫沒出手尼伯特

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

火腿祝福王柏融加入

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366