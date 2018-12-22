大專足聯／陸官球衣很南韓、敬禮超標準　隊長李國維：還不行

▲大專足聯，陸軍官校李國維（右）。（圖／記者顏如玉攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級22日賽事，首場比賽由陸軍官校對上台體大，陸軍官校撐了38分鐘才被進球，最終以0比7落敗，賽後陸軍官校全體球員向大會裁判、對手球員及總教練敬禮時，仍是採取非常專業的敬禮，隊長李國維笑說，「在球場已經比賽隨性了。」

陸軍官校去年拿下第7名，今年因為斷交關係邦交國減少，戰力也減弱不少，加上主要教練有事要忙很少指導，多以4年級生為主，李國維提到，「上半場只被進兩顆，但是下半場人家就有新的作法調整，我們只有死守而已就不行，我們有各國球員球風不一樣，在戰術執行就比較困難。」

陸軍官校通常在每天早上五點半就起床練體能，下午四點開始練球，大概一個半小時，李國維提到，戰術都是大4在做，「就我和一個史瓦濟蘭、尼加拉瓜的同學一起討論執行，我是小學開始踢球，我畢業於月眉國小，從我小二這一屆開始有球隊，踢過全國亞軍、也有踢泰皇盃亞軍。」

李國維說，國高中都改成打排球，也有打聯賽，進到官校又碰足球，「現在就和其他有在踢的同學一起踢，像是台體大的鍾智宇就是我同學，昔日的隊友可惜今天沒碰到。」賽後陸官的敬禮比起其他一般球隊架勢嚴謹不少，「有比較隨性了，這樣還不行，姿勢還是標準，但是小細節上還是不行，球場上比較不那麼嚴格。」

至於陸官今天球衣採紅黑配色，遠看和南韓國家隊的配色有些相像，李國維提到，「這一套是我配的，另一套黃色就是中南美洲同學配的，就很巴西，其實是我國小有穿過這樣的配色，後來才想到世界盃南韓也是這樣，但是當初沒特別設定也沒想到，這套新的球衣是今年第一次穿，四年級大家討論投票出來的。」