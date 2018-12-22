運動雲

> >

大專足聯／陸官球衣很南韓、敬禮超標準　隊長李國維：還不行

ETtoday運動雲

▲大專足聯，陸軍官校(紅)。（圖／記者顏如玉攝）

▲大專足聯，陸軍官校李國維（右）。（圖／記者顏如玉攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級22日賽事，首場比賽由陸軍官校對上台體大，陸軍官校撐了38分鐘才被進球，最終以0比7落敗，賽後陸軍官校全體球員向大會裁判、對手球員及總教練敬禮時，仍是採取非常專業的敬禮，隊長李國維笑說，「在球場已經比賽隨性了。」

陸軍官校去年拿下第7名，今年因為斷交關係邦交國減少，戰力也減弱不少，加上主要教練有事要忙很少指導，多以4年級生為主，李國維提到，「上半場只被進兩顆，但是下半場人家就有新的作法調整，我們只有死守而已就不行，我們有各國球員球風不一樣，在戰術執行就比較困難。」

陸軍官校通常在每天早上五點半就起床練體能，下午四點開始練球，大概一個半小時，李國維提到，戰術都是大4在做，「就我和一個史瓦濟蘭、尼加拉瓜的同學一起討論執行，我是小學開始踢球，我畢業於月眉國小，從我小二這一屆開始有球隊，踢過全國亞軍、也有踢泰皇盃亞軍。」

李國維說，國高中都改成打排球，也有打聯賽，進到官校又碰足球，「現在就和其他有在踢的同學一起踢，像是台體大的鍾智宇就是我同學，昔日的隊友可惜今天沒碰到。」賽後陸官的敬禮比起其他一般球隊架勢嚴謹不少，「有比較隨性了，這樣還不行，姿勢還是標準，但是小細節上還是不行，球場上比較不那麼嚴格。」

至於陸官今天球衣採紅黑配色，遠看和南韓國家隊的配色有些相像，李國維提到，「這一套是我配的，另一套黃色就是中南美洲同學配的，就很巴西，其實是我國小有穿過這樣的配色，後來才想到世界盃南韓也是這樣，但是當初沒特別設定也沒想到，這套新的球衣是今年第一次穿，四年級大家討論投票出來的。」

▲大專足聯，陸軍官校敬禮照。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃陸軍官校台體大
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

大專足聯／比賽前巴西球員全靜坐　南華「天堂地獄」生命教育

熱門新聞

道奇清倉大交易　送出普伊格、坎普共4人至紅人

防守佈陣讓比賽變難看　大聯盟未來打算列規則禁用

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／高志綱退役轉任教練　2003亞錦國手只剩恰恰3人

中職／引退規範差1年　高志綱背號無法保留

杜蘭特稱他「馬刺體系產物」　雷納德至今仍不爽

讀者回應

﻿

最新新聞

15分鐘連趕2球勝　高醫大力拼保級

2廖任磊加直球質　目標均速破150

3林哲瑄鼓勵U18之星「不懂就問」

4女壘頒獎佩次科娃「五冠王」最大贏家

5帽子掉錯邊　鄭鈞仁找出投球問題

熱門新聞

1道奇清倉普伊格坎普等人去紅人

2大聯盟未來打算禁用防守佈陣

3魔術有意透過交易得到林書豪

4高志綱轉任教練　2003亞錦國手剩3人

5引退差1年　高志綱背號無法保留

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366