大專足聯／比賽前巴西球員全靜坐　南華「天堂地獄」生命教育

▲比賽前慧功師父帶領球員靜坐 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級21日賽事，最後一場由南華大學對上義守大學，雙方可說是激戰你來我往互攻球門，最終南華以3比2氣走義守大學，特別除了南華全都是巴西球員外，每每比賽之前都會靜坐，帶領他們的慧功師父提到，「今天比較浮躁，靜坐就超過10分鐘。」

外界注意到南華大學，很難不被全部都是森巴軍團的陣容影響，不過這樣的組成其實是來自佛光山如來之子教養計畫，慧功師父提到，「我們在那邊有道場，發現巴西貧富差距很大，小朋友犯罪多又判得輕，我改變不了大人那改變小孩子，一開始還要送食物籃給家長，把小孩給我們教導經營。」

▼ 大專盃,南華大學vs義守大學 。

原本將巴西的孩子照顧到18歲，慧功師父說，「前兩年大師就想說到了18歲，還是沒有一技之長，又回到社會沒工作，後來就想說來台灣讀大學，有大學學歷回去還有工作，所以都在南華讀旅遊管理系，並且學習中英文。而足球隊的選拔也是從巴西就開始，畢竟文化差異大，很多地方需要適應。」

慧功師父說，「對我們來說足球是生命教育的媒介，讓他們學習團隊精神，改變生命態度，足球上來說，巴西每個人都想要進球，和體保生訓練不一樣，沒有團隊打法，就是要秀自己，打法亂七八糟、很自私，大師常跟我們說一個天堂地獄的故事，天堂的人手不能彎曲拿筷子吃飯，地獄的人也是一樣，但是地獄的人都吃不到飯，因為怕別人搶互相搶，大家吃不到。」

「但天堂的人我都夾了餵對方，大家都吃得到。」慧功師父說，「所以告訴他們，在球場上大家都想搶自己球都會搶不到，也進不了球，但是幫助你隊友進球，就要觀察隊友，視野開闊很多，因此比較差的球員也能進球，我們line的名稱就叫life for teamwork，第二年發現我們少了韌性，比較會打順風球但被進球士氣很差。」

慧功師父認為，「不要覺得被進球就沒了，比賽還在啊，如果放棄了後面就沒了，足球到底教育他什麼？是我們生命教育的目的，透過足球帶動他們成長，他們也願意為足球瘋狂，做他生命的調整。」至於賽前的靜坐，則是球員們都有禪修，「今天比較浮躁就超過10分鐘，我也不想佔用熱身時間太多，時間不一定，但就希望他們把心靜下來。」