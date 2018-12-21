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大專足聯／成大學長開車自備美脊床　場邊直接幫球員放鬆伸展

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▲▼ 大專盃,大專足聯,成大vs銘傳,凃韶捷,魏以恆, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲蘇伯偉幫球員放鬆。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級21日賽事，首場由成功大學碰上實力堅強的銘傳大學，成功大學始終難以攻過半場，最終0比6落敗，其中特別的是，成功大學自備防護員，直接在場邊幫球員們處理，擔任防護員的大學長蘇伯偉說，「雖然在場邊比較不好看，但是對球員恢復比較好。」

成功大學碰上銘傳大學實力有段差距，成大始終難以越過半場，只有零星的進攻，但都掉球或是遭到反快攻掉分，成大最終以0比6落敗，不過不管是比賽中或是賽後，成大的休息區旁，蘇伯偉都會幫球員治療，而且還有自備美脊床。

▲▼ 大專盃,大專足聯,成大vs銘傳,凃韶捷,魏以恆, 。（圖／記者謝孟儒攝）

蘇伯偉提到，自己是國立體大運動傷害保健系，「以前是大會防護員，擔任過欖球國家隊、羽球、排球、籃球、職棒等，大部分以協會等國內基層中運會比較多，今年因為回來成大念體育健康休閒研究所，也是幫忙教練，所以從這學期開始擔任防護員。」

成大在體能上不足，比較會有肌肉僵硬、抽筋等問題，蘇伯偉提到，「前幾場也是有幫忙，但是就趴在地上比較不好，才決定帶一個治療床，球員住在這邊，但我就是開車過來當天早上到，折疊式的床，開車載比較方便，美脊床收納方便，高度也可以調整，可以做伸展。」

▼大專足聯,成大vs銘傳。

▲▼ 大專盃,大專足聯,成大vs銘傳,凃韶捷,魏以恆, 。（圖／記者謝孟儒攝）

蘇伯偉說，「足球員通常是小腿、鼠蹊內側酸痛，或是拉傷抽筋，幫他們做放鬆按摩，也是為了他們下一場準備，因為冷下來之後，球員們可能不覺得痛，隔兩天比賽才發現就來不及，而且回去他們也要在練球，像是在北部體熱大於當時的氣溫太多，在南部能做的緊急處理，就是冷凍噴霧還可以舒緩。」

球員們也覺得有大學長的幫忙，對於恢復上幫助很大，魏以恆就說，「臨時挫傷可以馬上處理，收操方面有比較好的恢復，學長會親自幫我們做。」一些過去沒有發現的問題，真的需要特別專業的人，才會知道主要問題在哪。

▲▼ 大專盃,大專足聯,成大vs銘傳,凃韶捷,魏以恆, 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃成功大學
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