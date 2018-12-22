大專足聯／吳鳳全五人制球員參賽不習慣　國腳陳敬玄懷旅日夢

▲大專盃,吳鳳vs北市大,陳敬玄 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級22日賽事，第二場比賽由吳鳳科大出戰北市大，最終由北市大力壓對手贏球，不過吳鳳科大球員組成幾乎都是五人制球員，也有好幾位國腳剛參加完亞足聯五人制U-20錦標賽資格賽，其中陳敬玄就說，「觀念上有些差別。」

陳敬玄表示，剛結束在蒙古的足聯五人制U-20錦標賽資格賽後，就回來準備大專盃，之後再回去打五人制，「覺得來踢11人制很不習慣，畢竟我們都是五人制比較沒有觀念，和有經驗的球隊打起來就比較不行，球的彈跳還有場地不一樣，但是優勢就是傳控球短傳，今天我自己狀況不太好，體力上吧，不習慣踢11人制。」

談到自己未來的規劃，陳敬玄說，「如果有機會我滿想要去日本踢五人制，像我們有去名古屋集訓，他們的訓練看起來就是很有系統，滿吸引我，他們都有聯賽一個禮拜都有一場比賽，台灣就比較沒有，我們訓練就是訓練，沒有比賽能力會下降，目前只是自己在想，因為知道自己還不夠，還差很多，還要再加強很多。」

本次在蒙古舉行的資格賽，中華隊擊退蒙古和逆轉大陸兩戰全勝，確定晉級明年的決賽圈，陳敬玄回憶比賽經過，「一開始我們把比賽想得太難打了，對手其實跟我們都差不多，因為阿迪爾教練(Adil Amarante)教的，平常練習有打出來就得分，他的觀念就是世界級的，感覺很難得有這種教練能來台灣。」

陳敬玄談到阿迪爾教練帶來五人制的改變，「以前台灣打球很趨於防守、被動對手，強不敢上去壓，但他教我們主動防守，五人制場地小，如果搶到球反快攻就得分了，這方面是改變比較多，現在要我們上去防守，風氣上改變全員都有感受到。」另外，葡萄牙籍的阿迪爾的合約將在12月底到期，有望續留台灣。