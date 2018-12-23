UBA／中州7勝4敗要抓住八強尾巴　 萬能保級添變數

▲中州「雙衛」之一楊育栓（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

「雙衛」楊育栓、陳孝禹共進4記三分球、合拿43分，本季最佳單場搭配，中州科大23日86：73擊敗萬能科大，本階段先輸文化再拉出3連勝尾盤，累計7勝4敗，完成107學年度富邦人壽UBA男一級預賽前三分之二賽程，戰績跟「鳥總」許智超賽前評估的相去不遠，但下月3日起最後階段4個對手悉為頂尖強隊，無一好惹，中州能否抓住八強尾巴，連2季晉級，變數多多。

22日第四節最後13.1秒還落後6分，先靠研一「人來瘋」射手杜譽城連飆2記不可思議的三分球追平，再於延長賽氣走北市大，上演本季最大驚奇、贏得隊史最神奇一役的萬能，今天尋求2連勝不成，但3勝8敗戰績，仍有搶下前12名、下季保級可連2季打一級的不錯籌碼。

只是，計畫永遠趕不上變化，22日最後13.1秒及4.6秒驚天2投的戲劇性一役最佳男主角「阿杜」杜譽城，出身中州科大，過去4年無論104、106學年度打一級，或105學年度打二級，都替中州立下汗馬功勞，上季畢業後考上萬能研究所，本季以研一身分改披萬能戰袍，不意今天首遇老東家中州，就出狀況。

▲萬能王新瑋 。（圖／大專體總提供）

「阿杜」係第一節切入左手挑籃時，被防守他的中州蒙古籍前鋒蘇格爾打中左手背，他忍痛撐完第一節，雖非慣用手，但最擅的三分球4投不中，只拿6分，第二節第5鐘再上場時，驚覺手傷遠比他預估及心裡所想的嚴重很多，立馬換回板凳，且沒再上場。

吳奉晟說，這就是運氣，22日那場球嚴格講，完全沒贏的機會，但幸運之神眷顧，居然贏了，「阿杜」肯定是關鍵，而今天他意外掛彩，相對也是運氣欠佳，他強調，受傷也是球賽的一部分，碰到了只能面對，尋求最佳解決之道，而如「阿杜」屆時確定免戰，其他隊友就得跳出。

下月3日最後階段4連戰，目前3勝8敗的萬能對手依序為北商、政大、屏大、台藝大，基本上，只要再贏2場，5勝一定可保級，如只拿1勝，4勝還是有機會躋身前12，下季留在一級，吳奉晟說，目標設定抓北商、屏大。

至於目前7勝4敗的上季第七中州，力拚連2季晉八強，最後4個對手依序為輔大、台師大、健行、國體大，都是前段班列強，無一好惹，難怪「鳥總」許智超憂心忡忡，他說，贏1隊只有8勝，絕對不夠，起碼拿2勝才可能直接晉級，不必擔心可能跟他隊比勝負分。