運動雲

> >

UBA／中州7勝4敗要抓住八強尾巴　 萬能保級添變數

ETtoday運動雲

▲▼UBA中州「雙衛」之一楊育栓（圖／大專體總提供）

中州「雙衛」之一楊育栓（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

「雙衛」楊育栓、陳孝禹共進4記三分球、合拿43分，本季最佳單場搭配，中州科大23日86：73擊敗萬能科大，本階段先輸文化再拉出3連勝尾盤，累計7勝4敗，完成107學年度富邦人壽UBA男一級預賽前三分之二賽程，戰績跟「鳥總」許智超賽前評估的相去不遠，但下月3日起最後階段4個對手悉為頂尖強隊，無一好惹，中州能否抓住八強尾巴，連2季晉級，變數多多。

22日第四節最後13.1秒還落後6分，先靠研一「人來瘋」射手杜譽城連飆2記不可思議的三分球追平，再於延長賽氣走北市大，上演本季最大驚奇、贏得隊史最神奇一役的萬能，今天尋求2連勝不成，但3勝8敗戰績，仍有搶下前12名、下季保級可連2季打一級的不錯籌碼。

只是，計畫永遠趕不上變化，22日最後13.1秒及4.6秒驚天2投的戲劇性一役最佳男主角「阿杜」杜譽城，出身中州科大，過去4年無論104、106學年度打一級，或105學年度打二級，都替中州立下汗馬功勞，上季畢業後考上萬能研究所，本季以研一身分改披萬能戰袍，不意今天首遇老東家中州，就出狀況。

▲▼UBA萬能王新瑋 。（圖／大專體總提供）

萬能王新瑋 。（圖／大專體總提供）

「阿杜」係第一節切入左手挑籃時，被防守他的中州蒙古籍前鋒蘇格爾打中左手背，他忍痛撐完第一節，雖非慣用手，但最擅的三分球4投不中，只拿6分，第二節第5鐘再上場時，驚覺手傷遠比他預估及心裡所想的嚴重很多，立馬換回板凳，且沒再上場。

吳奉晟說，這就是運氣，22日那場球嚴格講，完全沒贏的機會，但幸運之神眷顧，居然贏了，「阿杜」肯定是關鍵，而今天他意外掛彩，相對也是運氣欠佳，他強調，受傷也是球賽的一部分，碰到了只能面對，尋求最佳解決之道，而如「阿杜」屆時確定免戰，其他隊友就得跳出。

下月3日最後階段4連戰，目前3勝8敗的萬能對手依序為北商、政大、屏大、台藝大，基本上，只要再贏2場，5勝一定可保級，如只拿1勝，4勝還是有機會躋身前12，下季留在一級，吳奉晟說，目標設定抓北商、屏大。

至於目前7勝4敗的上季第七中州，力拚連2季晉八強，最後4個對手依序為輔大、台師大、健行、國體大，都是前段班列強，無一好惹，難怪「鳥總」許智超憂心忡忡，他說，贏1隊只有8勝，絕對不夠，起碼拿2勝才可能直接晉級，不必擔心可能跟他隊比勝負分。

關鍵字： UBA中州科大萬能科大
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／葉君璋執行選擇權　明年續留富邦職務變更

日職／成為王柏融翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

ABL／PJ拉莫斯懷念台灣　轉戰菲律賓火焰也送全隊beats耳機

李晨薰、徐若熙飆速對決　20餘名國內外球探鎖定

中職／富邦洋投差1人　暫沒出手韓職百勝尼伯特

防守佈陣讓比賽變難看　大聯盟未來打算列規則禁用

讀者回應

﻿

最新新聞

1桑尼連3戰破30分　裕隆單周3連勝

2義守球員北門高中為底　加外籍生助力

3體育國際同濟會成立為台灣體壇奉心

4香港U15實力更勝　志在奪首勝

5竹縣關西緊咬日本福岡　1分惜敗

熱門新聞

1葉君璋明年執行選擇權　職務變更

2王的翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

3ABL／PJ拉莫斯懷念台灣

4李晨薰徐若熙飆速　20支槍都醒了

5富邦洋投差1人　暫沒出手尼伯特

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

火腿祝福王柏融加入

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366