金柏瑞喊6年1億肥約恐有行無市　紅襪等著逢低買進

▲金柏瑞（Craig Kimbrel）尋求後援歷史合約。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）投入自由市場，喊話追求6年後援投手歷史最長合約，但並沒有收到太多球隊報價，而前東家紅襪已經表明不打算花大錢簽後援投手，目前打算先觀望金柏瑞的動向，等待時機行動。

從大聯盟冬季會議上，紅襪補強目標一直擺在後援投手，但總裁鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）表明，紅襪並無計劃在休賽季花大錢簽一名終結者，而且從冬季會議結束至今態度仍未改變。

金柏瑞在季後拒絕紅襪提出的1790萬美元合格報價，選擇進入市場拚大約。據大聯盟報導，他追求6年破1億美元的後援投手歷史最長合約。這個價碼令許多球隊卻步，而紅襪也暫時不會出手，等待金柏瑞陣營降價逢低買進。

紅襪今年團隊總薪資2.395億美元，超過豪華稅線將近4000萬美元，除了必須繳納1200萬美元的罰金之外，選秀順位還會被往後移10個順位，即便紅襪具有足夠的財力，不過也不打算隨便亂灑錢只為了簽後援。

如果金柏瑞最終選擇加盟其他球隊，那麼自由市場當中還有許多人選可供紅襪參考，包括羅伯森（David Robertson）、布里頓（Zach Britton）、艾倫（Cody Allen）和歐塔維諾（Adam Ottavino）都具後援經驗，而赫雷拉（Kelvin Herrera）和索利亞（Joakim Soria）也是較為便宜的選項。

▲前美聯救援王布里頓 。（圖／達志影像／美聯社）



★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

