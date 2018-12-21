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友人透露馬查多想去洋基　費城人準備加碼爭取！

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▲▼2018國聯分區戰G2，道奇，馬查多（Manny Machado）全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人積極爭取馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

球星馬查多（Manny Machado）本週展開一連串會面行程，已經陸續與白襪和洋基會談，台北時間21日帶著老婆前往費城人主場與高層會面，而不少球迷聚集在球場外頭，希望馬查多能率領費城人重回世界之巔。

據大聯盟報導，日前馬查多與洋基面談將近90分鐘，雙方相談甚歡，包括他的好友也透露馬查多想要穿上「條紋球衣」，目前洋基在這場爭奪戰中領跑，也帶給費城人不小的壓力，傳費城人考慮加價爭取馬查多加盟，在這場爭奪戰中要回主動權。

馬查多今日來到費城人球場，球場內外野大螢幕上秀出馬查多身穿費城人球衣的照片，不少球迷都在外面等候，期望馬查多的加入。談到這次的會面，馬查多表示太棒了，但被問到簽約時間點，他僅回應，「我不知道，這是我經紀人的工作，我只是很享受這個過程。」

今年賽季費城人團隊薪資1.04億美元，在大聯盟排名23，下個賽季因奢侈稅門檻提高到2.06億美元，等於費城人多出一倍的薪資空間可以使用，且不需支付任何豪華稅，為了重返2008年世界大賽冠軍榮耀，老闆密德頓（John Middleton）積極想要打造具冠軍競爭力的隊伍。

費城人休賽季目前僅簽下麥卡臣（Andrew McCutchen），以及少數牛棚投手，現在球團把主要目標擺在市場最大咖哈波（Bryce Harper）和馬查多身上，儘管費城人或許無法一口氣網羅2名超級巨星，但被專家認為是少數有能力，能夠給出頂級合約的球團之一。

▲2018世界大賽G1,道奇馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基在馬查多爭奪戰中領跑。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 馬查多洋基費城人白襪
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