運動雲

> >

中學五人制／國小非強隊　嘉縣過溝打3年變強心理要適應

ETtoday運動雲

▲中學五人制，嘉縣過溝國中(黑)擊敗嘉縣民雄國中(白)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制錦標賽，嘉縣過溝國中(黑)擊敗嘉縣民雄國中(白)。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／嘉義報導

今年再度來參加中學五人制錦標賽的嘉縣過溝國中，19日以2比0擊敗民雄闖進南區8強，不過對於表現教練陳增淵表示不滿，認為球員放不開，另外心理素質也需要加強，「可能因為國小不是強隊，打到國三突然變強了覺得怪怪的，心理層面跟不上。」

過溝足球隊擁有近30年歷史，由主任蕭文欽一手建立至今，後來自己的球員、第一代隊長陳增淵回鄉，接手教練一職，前兩屆沒能打進錦標賽全國16強，不過經過兩年的訓練，這批國三生球技大有長進，陳增淵說，「我認為他們的球技不輸任何一隊，絕對有奪冠的實力。」

但在南區複賽中面對民雄，卻打得放不開，過去能大比分贏下的比賽，今卻僅踢進2球，讓陳增淵直呼不滿，認為表現不佳，「可能因為這場比賽事關晉級全國16強與否，反而讓他們發揮不出來，有點失憶症的感覺。」

▲中學五人制，嘉縣過溝國中(黑)擊敗嘉縣民雄國中(白)。（圖／記者顏如玉攝）

▲嘉縣過溝國中教練陳增淵(左三)。（圖／記者顏如玉攝）

提起參賽的目標，陳增淵表示就是要衝擊冠軍，尤其這又是自己有感情的母校，特別想打出好成績，「不過我們的心理素質要再加強，這批學生在國小是社團，或是根本沒踢過球，不是強隊出身，但國中打三年突然變強了，可能覺得怪怪的，就會影響表現，所以我們現在就是一場一場慢慢打，朝全國冠軍邁進。」

▲中學五人制，嘉縣過溝國中(黑)擊敗嘉縣民雄國中(白)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足國男組嘉縣過溝
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

偷車賊遭警追「跳淡水河」躲避　凍一小時...上岸求警：給我毯子

推薦閱讀

中學五人制／高市左營為台甲整理場地　給球員努力目標

中學五人制／美和科大有意組隊　屏東爭取發展四級足球

中學五人制／練習不再跨縣市借場地　屏縣瑪家終要蓋球場

中學五人制／人數不足又升學壓力　屏縣林邊首度參賽

熱門新聞

大王加盟記者會意外插曲　主持人吳怡霈效果不斷

中職／王柏融離隊誰來接替中外野？洪一中點名3人

林書豪連續變向晃暈對手　主帥皮爾斯看老鷹贏球臉卻僵了？

開大招秒被對手破解　摔角手錯愕表情宛如恐怖片畫面

吳怡霈主持加盟挨批　王柏融稱讚：輕鬆開心不嚴肅

才復出不久...南韓羽球帥哥李龍大遭爆和妻子分居欲離婚

讀者回應

﻿

最新新聞

1打到國三變超強　過溝心裡要適應

2書豪晃暈對手　老鷹贏球主帥臉僵了

3左營為台甲整理場地　給球員努力目標

4吳怡霈主持挨批　王柏融稱讚很棒

5劉祖蔭出任跆拳道中華隊教練

熱門新聞

1主持失控　網酸：吳怡霈喝醉了？

2王柏融離隊　洪總點3人接中外野

3書豪晃暈對手　老鷹贏球主帥臉僵了

4日本摔角手大招被破解表情超有戲

5吳怡霈主持挨批　王柏融稱讚很棒

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

打籃球「吃蘿蔔」手指又黑又腫　別揉之外～教你用肌貼固定保護

火腿祝福王柏融加入

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366