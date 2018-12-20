中學五人制／國小非強隊　嘉縣過溝打3年變強心理要適應

▲中學五人制錦標賽，嘉縣過溝國中(黑)擊敗嘉縣民雄國中(白)。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／嘉義報導

今年再度來參加中學五人制錦標賽的嘉縣過溝國中，19日以2比0擊敗民雄闖進南區8強，不過對於表現教練陳增淵表示不滿，認為球員放不開，另外心理素質也需要加強，「可能因為國小不是強隊，打到國三突然變強了覺得怪怪的，心理層面跟不上。」

過溝足球隊擁有近30年歷史，由主任蕭文欽一手建立至今，後來自己的球員、第一代隊長陳增淵回鄉，接手教練一職，前兩屆沒能打進錦標賽全國16強，不過經過兩年的訓練，這批國三生球技大有長進，陳增淵說，「我認為他們的球技不輸任何一隊，絕對有奪冠的實力。」

但在南區複賽中面對民雄，卻打得放不開，過去能大比分贏下的比賽，今卻僅踢進2球，讓陳增淵直呼不滿，認為表現不佳，「可能因為這場比賽事關晉級全國16強與否，反而讓他們發揮不出來，有點失憶症的感覺。」

▲嘉縣過溝國中教練陳增淵(左三)。（圖／記者顏如玉攝）



提起參賽的目標，陳增淵表示就是要衝擊冠軍，尤其這又是自己有感情的母校，特別想打出好成績，「不過我們的心理素質要再加強，這批學生在國小是社團，或是根本沒踢過球，不是強隊出身，但國中打三年突然變強了，可能覺得怪怪的，就會影響表現，所以我們現在就是一場一場慢慢打，朝全國冠軍邁進。」