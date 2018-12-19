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天使簽約「聲仔」哈維　據傳1年1100萬附加300萬獎金

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▲哈維轉戰紅人，初登板表現亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈維轉戰美聯天使隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

天使今年休賽期計畫補強先發、後援，根據大聯盟報導，天使已經和自由球員「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）達成簽約協議，據資深記者海曼（Joe Heyman）消息指出，雙方簽下1年1100萬美元合約，合約帶有300萬美元的出賽激勵獎金。

今年天使投手群表現不理想，4.15防禦率排名全聯盟第19，先發輪值中只有希尼（Andrew Heaney）投超過130局，最重磅的補強大谷翔平因手肘韌帶動刀，明年只能以打者身份出賽，迫使天使積極尋找先發人選。

天使積極在自由市場尋找人選補強投手陣容，但隨著哈普（J.A. Happ）回到洋基，伊沃迪（Nathan Eovaldi）重返紅襪，在市場選擇越來越少情況下，天使找上昔日大都會王牌哈維，盼他能夠重拾王牌身手，提升先發輪值強度。

哈維在今年被大都會拔先發，「出怪聲」表達不滿，並拒絕下放到小聯盟，於5月初遭到大都會指定讓渡，最後被交易到紅人隊。改披紅人戰袍後，哈維放下身段低調生活，場外新聞也減少很多，在紅人期間留下7勝7敗4.50防禦率的成績，在甩開場邊新聞後，逐漸找回以往的身手。

雖然哈維的職棒生涯從大都會開始，但他曾在2007年大聯盟選秀會上第三輪被天使挑中，但雙方並沒有完成簽約，而他選擇先到北卡羅萊納大學就讀，2010年再度參加大聯盟選秀，最後大都會在第一輪第7順位選走哈維。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 天使哈維黑暗騎士聲仔
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