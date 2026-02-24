運動雲

快訊／「野獸」林志傑哭了　談到最愛的家人激動落淚

▲▼野獸」林志傑 引退記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲「 野獸」林志傑正式舉行引退記者會，談到家人一度泣不成聲 。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

「野獸」林志傑24日舉辦正式引退記者會，4月11日、12日台北小巨蛋正式引退賽相關票價、周邊商品也首度曝光。另外，包括「黃金世代」傳奇球星田壘、曾文鼎、陳世念也到場獻上祝福。林志傑在提到最在乎的「家人」時，一度激動落淚，久久無法言語，場面相當感人。

身為台灣籃壇當代最傳奇球星，林志傑此次引退賽「規格」可說是史上之最，不僅相關周邊商品數量驚人，球團也打造一系列紀念歌曲、演唱會甚至是個人特展，展現林志傑對於台灣籃壇的高度影響力。

今日引退記者會上，林志傑受訪時也說，「現在賽季已經進行一半，比賽越來越少，感覺要結束了，後面的心境可能會更明顯、更重一點。身體狀況保持還不錯，保持健康打完今年的每一場比賽，幫助球隊拿下勝利，達到最後的目標，這是我現在最想做的。」林志傑如此說道。

▲▼野獸」林志傑 引退記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲林志傑一度哭到無法言語 。（圖／記者黃克翔攝）

林志傑也透露，「失去了兩次冠軍，希望今年可以有個完美的結束，讓我自己有更深的回憶，全力以赴把冠軍贏下來。」

林志傑也強調，「生涯20幾年，也有跟了20幾年的球迷，也有這幾年開始喜歡我的球迷，我非常感激，在現場給我很大的掌聲與鼓勵，這是我在場上最大的動力，非常感謝，打到這個年紀，很多就是靠堅持與努力，很多人支持你，推動你持續在場上拚鬥，最後贏下勝利，這也是對球迷最大的回饋。雖然每次臉色都不是很好看，但就是我，請你們原諒我。

當談到自己最重視的家人時，整場記者會都保持相當「冷靜」的林志傑，突然激動落淚，並哽咽久久無法言語，場面相當感人，林志傑隨後更自嘲表示，「很怕到引退賽時也會是這樣的狀況！」令現場球迷笑聲不斷。

▲▼野獸」林志傑 引退記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲林志傑激動拭淚。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 野獸林志傑引退賽台籃PLG

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

