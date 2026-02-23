U18比賽只輸李賢重一點點！　馬建豪期待再度對決

▲中華男籃持續備戰，馬建豪也期待再度和南韓王牌球星李賢重對決。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第2階段賽事即將展開，中華男籃將於2月26日於主場新莊體育館交手強敵南韓，「台灣KD」馬建豪與當時同梯的U18對手，目前南韓主力王牌前鋒李賢重有望再度對決。馬建豪也透露，「當時U18賽事，最後只輸了南韓一點，當時就是我對位李賢重，很期待能再次和他對決！」

中華男籃自大年初二就展開集訓，在先前阿巴西因傷退出補進譚傑龍後，日前周桂羽也因傷選擇退出，最終總教練圖齊決定不再補進選手入替，因此目前中華男籃就以15人陣容進行集訓。

上個階段因傷未能參賽的馬建豪，此次再度回歸中華隊陣容效力，他表示，「對於團隊的一切都很熟悉，期許就是能幫助球隊拿下勝利。」

談到26日將在新莊體育館迎戰南韓，馬建豪表示，「南韓隊的外線真的很準，贏中國那兩場三分球命中率都很誇張，我們的外線防守一定要減少出錯，不然被他們投起來會很恐怖。」

2018年的U18亞青男籃，當時馬建豪曾和南韓王牌李賢重對位，馬建豪表示，「那場比賽很可惜沒能贏下來，只輸了一點點，這次應該也會再對位到他，自己蠻期待的。」

另外，今日晚間馬建豪母隊福爾摩沙夢想家正式公布，陣中洋將布依德宣布「退休」消息，馬建豪表示，「自己雖然是隊中和布依德相處時間最短的，但在他回歸效力這段時間，很明顯感受他每天帶給球隊很多正能量。」

馬建豪也直言，「布依德的身體素質、體能都還能繼續打，但他還有家庭因素的考量，覺得是時候退休，當然也就是祝福他。」