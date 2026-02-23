運動雲

>

U18比賽只輸李賢重一點點！　馬建豪期待再度對決

▲▼中華男籃世界盃亞洲區資格賽第二階段練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華男籃持續備戰，馬建豪也期待再度和南韓王牌球星李賢重對決。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第2階段賽事即將展開，中華男籃將於2月26日於主場新莊體育館交手強敵南韓，「台灣KD」馬建豪與當時同梯的U18對手，目前南韓主力王牌前鋒李賢重有望再度對決。馬建豪也透露，「當時U18賽事，最後只輸了南韓一點，當時就是我對位李賢重，很期待能再次和他對決！」

中華男籃自大年初二就展開集訓，在先前阿巴西因傷退出補進譚傑龍後，日前周桂羽也因傷選擇退出，最終總教練圖齊決定不再補進選手入替，因此目前中華男籃就以15人陣容進行集訓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上個階段因傷未能參賽的馬建豪，此次再度回歸中華隊陣容效力，他表示，「對於團隊的一切都很熟悉，期許就是能幫助球隊拿下勝利。」

談到26日將在新莊體育館迎戰南韓，馬建豪表示，「南韓隊的外線真的很準，贏中國那兩場三分球命中率都很誇張，我們的外線防守一定要減少出錯，不然被他們投起來會很恐怖。」

2018年的U18亞青男籃，當時馬建豪曾和南韓王牌李賢重對位，馬建豪表示，「那場比賽很可惜沒能贏下來，只輸了一點點，這次應該也會再對位到他，自己蠻期待的。」

另外，今日晚間馬建豪母隊福爾摩沙夢想家正式公布，陣中洋將布依德宣布「退休」消息，馬建豪表示，「自己雖然是隊中和布依德相處時間最短的，但在他回歸效力這段時間，很明顯感受他每天帶給球隊很多正能量。」

馬建豪也直言，「布依德的身體素質、體能都還能繼續打，但他還有家庭因素的考量，覺得是時候退休，當然也就是祝福他。」

關鍵字： 馬建豪李賢重中華隊中華男籃台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

戰神「小巨人」丁聖儒首披國家隊戰袍　同梯隊友成最強安全感來源

戰神「小巨人」丁聖儒首披國家隊戰袍　同梯隊友成最強安全感來源

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

昔日JHBL強權大變身　新民楊皓程轉學快樂打球

昔日JHBL強權大變身　新民楊皓程轉學快樂打球

狂射！球3弟博爾3節進10顆　黃蜂追平NBA單節最多三分球紀錄

狂射！球3弟博爾3節進10顆　黃蜂追平NBA單節最多三分球紀錄

雲豹一哥高錦瑋再奪單月MVP　單場轟48分的戰神梅克成最佳外援

雲豹一哥高錦瑋再奪單月MVP　單場轟48分的戰神梅克成最佳外援

詹皇43000分里程碑達標　湖人遭塞爾提克22分打爆

詹皇43000分里程碑達標　湖人遭塞爾提克22分打爆

溜馬主帥證實！哈里伯頓確診帶狀疱疹　將暫離隊2至3周

溜馬主帥證實！哈里伯頓確診帶狀疱疹　將暫離隊2至3周

雷霆SGA持續缺陣不怕　「副將出擊」照樣斬斷騎士7連勝

雷霆SGA持續缺陣不怕　「副將出擊」照樣斬斷騎士7連勝

約基奇35分20籃板超狂大三元無用　勇士柯瑞缺陣神奇逆轉勝

約基奇35分20籃板超狂大三元無用　勇士柯瑞缺陣神奇逆轉勝

鄭志偉投資股票曾失利　我買台積電還輸咧XD

熱門新聞

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

韓職重罰！樂天巨人4將來台涉賭博場所出入　處30至50場禁賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍恩左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽WBC

2大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

3WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世！

4中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊

5大谷Live BP飆159公里再轟5發

最新新聞

1FIBA點名12大球星　盧峻翔謝肯定

2郭彬盼用表現回應王牌稱號

3U18賽事輸李賢重　馬建豪期待再對決

4丁聖儒入中華隊　同梯隊友帶來安全感

5回歸中華男籃　劉錚喊話手感火燙

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【想聽古典樂又喊關！】五楊高架男硬開門墜橋亡　計程車司機還原經過

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366