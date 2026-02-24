快訊／「狂、升、魂」野獸精神　林志傑引退賽主視覺曝光

▲富邦勇士林志傑引退賽相關細節正式曝光。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑將於 2025-26 賽季結束後正式引退，為其輝煌的職業生涯劃上句點。球團今（24日）舉辦引退記者會•公布4月11日、4月12日於台北小巨蛋舉辦的引退週活動內容，紀念商品及售票資訊等。本次活動由長期支持勇士隊的台灣大哥大冠名贊助，並特別邀請林志傑家人及摯友到場。共同見證這歷史性的一刻。

林志傑引退主視覺以黑金配色作為主色調，象徵歷練後的重量與榮耀，也代表「野獸」最終型態來自永不放棄的意志力與傳承。三道時間光束串起「狂」、「升」、「魂」三個球員時期，呈現他從台啤時期的狂放衝擊，到CBA廣廈與中華隊時期的全面提升與進化，再到回台後加盟臺北富邦勇士，成為球隊靈魂與精神領袖的完整軌跡。林志傑以行動寫下屬於台灣籃球的傳奇篇章。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主視覺及相關周邊也結合林志傑個人LOGO延伸，LOGO以野獸之眼為主要概念，象徵智慧、光明與真理。林志傑在籃球場上的一舉一動總是能透過眼神展露出他的態度，流動的線條勾勒出志傑於球場上大膽狂放且具破壞力的球風，筆畫上將姓氏縮寫「L」與經典背號12融入其中，再延伸出代表野獸野性的鬃毛。

主題字「THE BEAST」象徵永不退場的野獸精神。林志傑以無畏拼戰的態度與關鍵時刻挺身而出的表現，定義台灣籃球的黃金世代。「野獸」不只是稱號，更是一種逼近極限、永不退縮的意志傳承，也讓他成為球迷心中無可取代的GOAT。

引退賽勇士推出多款紀念商品，包含紀念服飾、球衣、籃球、公仔、抱枕、勳章等。引退紀念球衣整體以黑金配色為主調，黑色象徵歷經淬鍊的沉穩底蘊，金色代表巔峰榮耀，如同志傑場下內斂、場上卻光芒萬丈的身影。

設計細節融入林志傑專屬個人LOGO與「12 for 12」概念，將12號精神與球紋線條延伸。前胸字體以潑墨筆觸呈現，並堆疊其生涯效力過台啤、廣廈、富邦與中華隊之代表色，象徵不同階段的歷程匯聚成完整傳奇；側邊五座冠軍元素致敬其籃球信念。這件球衣不僅是紀念，更是一個世代共同的榮耀致敬。商品預購將於2月25日中午12:00開放。

林志傑引退賽將於4月11日、4月12日在台北小巨蛋登場。4月11日賽後將舉辦「THANK YOU 12」演唱會，透過音樂與舞台演出，為屬於林志傑與球迷的告別週末揭開序幕，營造充滿回憶與感動的氛圍。

4月12日賽後則舉行「12 FOR 12」林志傑引退儀式，以「傳奇永存」為主題，結合小男孩樂團現場演唱致敬曲、影像回顧與致敬橋段等環節，向為台灣籃球奉獻多年的林志傑致上最高敬意，讓所有球迷共同見證「野獸」的榮耀時刻，為其職業生涯寫下隆重最終章。本次引退賽單張票價自800元至7,012元不等。除三樓票價為800元及900元外，多款套票皆以「12」為尾數，象徵林志傑的經典背號。

4月11日進場贈品

全區：THE BEAST紀念T、引退主視覺海報

二樓A區（1612元）、二樓B區（1412元）：加贈紀念造型手燈（球衣款）

指定區域（15人包廂、VIPA排、VIPB排、VIPC排及D排、一樓籃筐後、伸縮座椅A區、伸縮座椅B區）：加贈志傑紀念造型公仔（經典款）與紀念造型手燈（球衣款）

4月12日進場贈品

全區：林志傑紀念背號T、引退紀念證書

二樓A區、B區：加贈紀念造型手燈（口號款）

指定區域：加贈志傑紀念造型公仔（引退款）與紀念造型手燈（口號款）

門票分三階段開放購買、每筆訂單限購四張：

3月2日：勇士部分季票球迷優先購票

3月3日：勇士其他季票球迷優先購票

3月4日：全面開放一般球迷購票

身為台灣籃壇的時代英雄，影響無數後輩，也為台灣籃球寫下濃墨重彩的一頁。為向這位傳奇球星光榮引退致敬，臺北富邦勇士特別跨界攜手小男孩樂團推出全新單曲《THANK YOU BEAST》，以音樂向「野獸」致上最高敬意。

《THANK YOU BEAST》以「感謝」與「傳承」為創作主軸，透過抒情搖滾曲風，唱出林志傑一路走來的堅持與榮耀，也象徵野獸精神將持續在球場上延續。歌曲將於引退週現場呈現，讓感動不只停留在回憶，更化為全場共同見證的榮耀時刻。

除引退賽事外，身為台籃GOAT，林志傑將成為台籃史上首位舉辦個人特展的球員。紀念特展將於5月30日至6月22日於松菸文創園區一號倉庫展出，透過影像、實體展出與數位互動，完整呈現林志傑多年來於球場內外的重要時刻，也能透過展覽深入了解林志傑多年來鮮少對外公開的奮鬥歷程與職業精神。

▲富邦勇士林志傑引退賽即將登場。（圖／勇士提供）