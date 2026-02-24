運動雲

快訊／台籃第一人！　野獸林志傑辦個人特展、全系列周邊商品曝光

▲▼ 野獸」林志傑 引退記者會-許晉哲，林志傑。（圖／記者黃克翔攝）

▲「野獸」林志傑引退賽倒數，相關周邊全系列商品正式曝光。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑24日正式舉辦引退記者會，相關周邊全系列商品也正式首度曝光，另外，身為台籃「GOAT」，林志傑也將成為台籃史上首位舉辦個人特展的球員，紀念特展將於5月30日至6月22日於松菸文創園區一號倉庫展出，透過影像、實體展出與數位互動，完整呈現林志傑多年來於球場內外的重要時刻。

身為台灣籃球「黃金世代」頂尖代表球星，4月11日、12日在台北小巨蛋登場的林志傑引退賽，將於3月2日展開門票販售。4月11日賽後將舉辦「THANK YOU 12」演唱會，透過音樂與舞台演出，為屬於林志傑與球迷的告別週末揭開序幕，營造充滿回憶與感動的氛圍。

▲▼野獸」林志傑 引退記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲林志傑引退記者會一度激動落淚 。（圖／記者黃克翔攝）

4月12日賽後則舉行「12 FOR 12」林志傑引退儀式，以「傳奇永存」為主題，結合小男孩樂團現場演唱致敬曲、影像回顧與致敬橋段等環節，向為台灣籃球奉獻多年的林志傑致上最高敬意，讓所有球迷共同見證「野獸」的榮耀時刻，為其職業生涯寫下隆重最終章。

本次引退賽單張票價自800元至7,012元不等。除三樓票價為800元及900元外，多款套票皆以「12」為尾數，象徵林志傑的經典背號。

另外，引退賽勇士推出多款紀念商品，包含紀念服飾、球衣、籃球、公仔、抱枕、勳章等。引退紀念球衣整體以黑金配色為主調，黑色象徵歷經淬鍊的沉穩底蘊，金色代表巔峰榮耀，如同志傑場下內斂、場上卻光芒萬丈的身影。

設計細節融入林志傑專屬個人LOGO與「12 for 12」概念，將12號精神與球紋線條延伸。前胸字體以潑墨筆觸呈現，並堆疊其生涯效力過台啤、廣廈、富邦與中華隊之代表色，象徵不同階段的歷程匯聚成完整傳奇；側邊五座冠軍元素致敬其籃球信念。這件球衣不僅是紀念，更是一個世代共同的榮耀致敬。商品預購將於2月25日中午12點開放。

▲▼ 野獸」林志傑 引退記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲林志傑引退賽將於4月11日、12日在台北小巨蛋登場。（圖／記者黃克翔攝）

﻿

