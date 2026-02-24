運動雲

>

「單核心」衛少回來了　狂飆25分7助攻終止國王16連敗

記者杜奕君／綜合報導

NBA本賽季「擺爛」程度相當嚴重，近期沙加緬度國王更是接連宣布多名主力要角賽季提前報銷。不過這也給了昔日聯盟「大三元製造機」衛斯布魯克（Russell Westbrook）徹底揮灑機會，24日他在對上曼菲斯灰熊之戰，全場轟下25分、7助攻，搭配團隊共7人得分達雙位數的優勢火力，最終國王以123比114贏球，終於終止近期16連敗。

近期寫下隊史最長16連敗的國王，日前又陸續傳出包括兩大球星拉文（Zach LaVine）、薩波尼斯（Domantas Sabonis）以及剛剛交易來的（De'Andre Hunter）都因為大小傷勢宣布賽季報銷，戰況可說是愁雲慘霧。

不過今日作客灰熊之戰，國王在團隊優勢火力發揮下，終於順利贏球，拿下自1月中旬以來的首場勝利，也終於終結了隊史最長的16連敗，接下來則是要避免追平隊史最慘的單季「65敗」紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國王此戰贏球關鍵就是團隊火力平均，共7人得分達雙位數，其中衛斯布魯克斬獲全場最高25分外帶7助攻，迪羅臣（DeMar DeRozan）19分、4助攻。

主場吞敗的灰熊方面，以替補出發的史莫（Javon Small）砍下21分最佳，傑克森（GG Jackson）則有16分表現。

▲國王在衛斯布魯克砍下25分、7助攻領軍下，順利終止16連敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王在衛斯布魯克砍下25分、7助攻領軍下，順利終止16連敗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA衛斯布魯克國王灰熊16連敗

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「擺爛」疑雲又起！　爵士又有巨塔紐基奇手術整季報銷

「擺爛」疑雲又起！　爵士又有巨塔紐基奇手術整季報銷

重磅！美國男籃好消息　杜蘭特率先表態願打洛杉磯奧運

重磅！美國男籃好消息　杜蘭特率先表態願打洛杉磯奧運

就一次！想為中華隊拚進世界盃　陳冠全義無反顧重返國家隊

就一次！想為中華隊拚進世界盃　陳冠全義無反顧重返國家隊

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

U18比賽只輸李賢重一點點！　馬建豪期待再度對決

U18比賽只輸李賢重一點點！　馬建豪期待再度對決

戰神「小巨人」丁聖儒首披國家隊戰袍　同梯隊友成最強安全感來源

戰神「小巨人」丁聖儒首披國家隊戰袍　同梯隊友成最強安全感來源

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

昔日JHBL強權大變身　新民楊皓程轉學快樂打球

昔日JHBL強權大變身　新民楊皓程轉學快樂打球

狂射！球3弟博爾3節進10顆　黃蜂追平NBA單節最多三分球紀錄

狂射！球3弟博爾3節進10顆　黃蜂追平NBA單節最多三分球紀錄

【最無辜的那種貓】走一個貓式滑步！牠的小肚肚什麼都能藏

熱門新聞

美媒曝WBC美國隊王牌史庫柏僅投首輪1戰　8強後將離隊

台灣實力提升！周東佑京盛讚投手群　近藤健介：首戰很重要

16年最慘紀錄！日本隊2安遭軟銀完封　井端監督不擔心

佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯盛讚「Good」　先發輪值評價升溫

有望對台先發的韓國王牌！郭彬熱身賽飆速155：要用表現回應稱號

「AI女神」李珠珢本季續留悍將　嗨喊想念大家：非常榮幸與幸福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史庫柏僅投1場！8強後將離隊

2台灣不好打！日球星不敢輕敵

3日本寫16年恥辱紀錄！監督不擔心

4佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯喊good

5郭彬盼用表現回應王牌稱號

最新新聞

1單核心衛少　飆25分終止國王16連敗

2又擺爛？　爵士巨塔紐基奇賽季報銷

3「洋聯同學會」日媒盤點6將添話題

4「達比修有營」成宮崎焦點！

5美國男籃重磅　杜蘭特願打洛杉磯奧運

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

軟銀火球男初三報到！張峻瑋談經典賽用球差異　用PitchCom卻「會錯學長意」

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【孤兒小猴遭拖拽】Panchi尖叫奔向玩偶　保育員暖心解釋❤

【移動砲塔？】2騎士手持衝天炮炸街！ 一路爆響下場慘了

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

【把小孩當收益來源】郁方批兒盟「詐騙集團兩頭騙」　怒轟：用心度等於零

朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366