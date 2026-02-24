「單核心」衛少回來了　狂飆25分7助攻終止國王16連敗

記者杜奕君／綜合報導

NBA本賽季「擺爛」程度相當嚴重，近期沙加緬度國王更是接連宣布多名主力要角賽季提前報銷。不過這也給了昔日聯盟「大三元製造機」衛斯布魯克（Russell Westbrook）徹底揮灑機會，24日他在對上曼菲斯灰熊之戰，全場轟下25分、7助攻，搭配團隊共7人得分達雙位數的優勢火力，最終國王以123比114贏球，終於終止近期16連敗。

近期寫下隊史最長16連敗的國王，日前又陸續傳出包括兩大球星拉文（Zach LaVine）、薩波尼斯（Domantas Sabonis）以及剛剛交易來的（De'Andre Hunter）都因為大小傷勢宣布賽季報銷，戰況可說是愁雲慘霧。

不過今日作客灰熊之戰，國王在團隊優勢火力發揮下，終於順利贏球，拿下自1月中旬以來的首場勝利，也終於終結了隊史最長的16連敗，接下來則是要避免追平隊史最慘的單季「65敗」紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國王此戰贏球關鍵就是團隊火力平均，共7人得分達雙位數，其中衛斯布魯克斬獲全場最高25分外帶7助攻，迪羅臣（DeMar DeRozan）19分、4助攻。

主場吞敗的灰熊方面，以替補出發的史莫（Javon Small）砍下21分最佳，傑克森（GG Jackson）則有16分表現。

▲國王在衛斯布魯克砍下25分、7助攻領軍下，順利終止16連敗。（圖／達志影像／美聯社）