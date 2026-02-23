運動雲

>

戰神「小巨人」丁聖儒首披國家隊戰袍　同梯隊友成最強安全感來源

▲▼中華男籃世界盃亞洲區資格賽第二階段練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲丁聖儒首度入選成人級別中華男籃，他形容像是「升上新班級」。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

備戰2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第2階段，中華男籃目前正展開密集集訓。此次名單中最受關注的亮點之一，莫過於首度入選成人國家隊的台北台新戰神主控「丁丁」丁聖儒。面對即將到來的硬仗，丁聖儒坦言要在短時間內吸收總教練圖齊的戰術體系確實有難度，但他也生動形容，身邊有昔日同窗隊友陪伴，讓他像是「升上新班級」一樣，消除了不少初來乍到的不安。

生涯首度披上成人級別國家隊戰袍，丁聖儒對於即將到來的國際賽充滿期待，「目標就是希望第一次打就能贏球！個人方面不會想太多，重點是想辦法融入團隊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

丁聖儒直言，要在短短一周內完全吸收新體系是極大挑戰，目前正努力修正過往的習慣，特別是圖齊教練強調特定位置的「空切接應」，與過去習慣的打法有所不同，目前正加緊腳步磨合。

對於自己在隊中的定位，丁聖儒表示圖齊教練並未給予死板的限制，而是要求他做好控球本分，並在體系中找尋化學反應。

提到即將面對的強敵南韓與中國，丁聖儒展現出對敵情的精準觀察，「韓國的特色就是快與準，外線命中率極高，這絕對是場艱難的比賽。我們會試著限制他們的射手，並發揮高柏鎧在禁區的優勢。」

至於面對球風強硬的中國隊，丁聖儒則笑說自己已經做好「肉搏戰」的心理準備，「大家都知道中國隊身體對抗強度很高，我必須特別準備好，畢竟我比較『小隻』，要迎接激烈的身體接觸。」

值得一提的是，這次國家隊陣中還有雷蒙恩、陳冠全等戰神隊隊友，這讓丁聖儒在國家隊處女秀中感到格外安心。他生動地比喻，「就像小學一、二年級升上三、四年級，被分到新班級，雖然很多球員以前沒配過，但有一、兩個以前的同班同學在，相對比較不會沒安全感。」

丁聖儒也透露，這群「老同學」成了他最棒的戰術小老師，「他們比較早接觸這個體系，如果有些戰術教練還沒提到，或是我不確定接下來會發生什麼，我就會先問他們。」在同儕的幫助與自身的努力下，這位職籃頂尖控衛正蓄勢待發，準備在亞洲盃舞台證明「小巨人」的實力。

▲▼中華男籃世界盃亞洲區資格賽第二階段練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲丁聖儒此次入選中華男籃進行歷練。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 中華隊中華男籃丁聖儒世界盃資格賽台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

昔日JHBL強權大變身　新民楊皓程轉學快樂打球

昔日JHBL強權大變身　新民楊皓程轉學快樂打球

狂射！球3弟博爾3節進10顆　黃蜂追平NBA單節最多三分球紀錄

狂射！球3弟博爾3節進10顆　黃蜂追平NBA單節最多三分球紀錄

雲豹一哥高錦瑋再奪單月MVP　單場轟48分的戰神梅克成最佳外援

雲豹一哥高錦瑋再奪單月MVP　單場轟48分的戰神梅克成最佳外援

詹皇43000分里程碑達標　湖人遭塞爾提克22分打爆

詹皇43000分里程碑達標　湖人遭塞爾提克22分打爆

溜馬主帥證實！哈里伯頓確診帶狀疱疹　將暫離隊2至3周

溜馬主帥證實！哈里伯頓確診帶狀疱疹　將暫離隊2至3周

雷霆SGA持續缺陣不怕　「副將出擊」照樣斬斷騎士7連勝

雷霆SGA持續缺陣不怕　「副將出擊」照樣斬斷騎士7連勝

約基奇35分20籃板超狂大三元無用　勇士柯瑞缺陣神奇逆轉勝

約基奇35分20籃板超狂大三元無用　勇士柯瑞缺陣神奇逆轉勝

展現堅持與突破　中華隊米蘭冬奧之旅圓滿落幕

展現堅持與突破　中華隊米蘭冬奧之旅圓滿落幕

【媽媽淑芬生氣】貓咪上廁所不埋屎...被碎唸一臉委屈

熱門新聞

WBC來台倒數！龍恩最新傷情：左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽

大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

韓職重罰！樂天巨人4將來台涉賭博場所出入　處30至50場禁賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍恩左肘腫脹待檢查　小熊盼不影響參賽WBC

2大聯盟估台灣經典賽晉8強！　韓媒震驚：我們變陪打？

3中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊

4WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世！

5大谷Live BP飆159公里再轟5發

最新新聞

1丁聖儒入中華隊　同梯隊友帶來安全感

2回歸中華男籃　劉錚喊話手感火燙

3中職熱身賽3月9日開打　亞太主球場3戰

4王貞治訪台　辜仲諒接機

5貝森特批谷愛凌批代表中國　她回擊

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【想聽古典樂又喊關！】五楊高架男硬開門墜橋亡　計程車司機還原經過

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366