戰神「小巨人」丁聖儒首披國家隊戰袍　同梯隊友成最強安全感來源

備戰2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第2階段，中華男籃目前正展開密集集訓。此次名單中最受關注的亮點之一，莫過於首度入選成人國家隊的台北台新戰神主控「丁丁」丁聖儒。面對即將到來的硬仗，丁聖儒坦言要在短時間內吸收總教練圖齊的戰術體系確實有難度，但他也生動形容，身邊有昔日同窗隊友陪伴，讓他像是「升上新班級」一樣，消除了不少初來乍到的不安。

生涯首度披上成人級別國家隊戰袍，丁聖儒對於即將到來的國際賽充滿期待，「目標就是希望第一次打就能贏球！個人方面不會想太多，重點是想辦法融入團隊。」

丁聖儒直言，要在短短一周內完全吸收新體系是極大挑戰，目前正努力修正過往的習慣，特別是圖齊教練強調特定位置的「空切接應」，與過去習慣的打法有所不同，目前正加緊腳步磨合。

對於自己在隊中的定位，丁聖儒表示圖齊教練並未給予死板的限制，而是要求他做好控球本分，並在體系中找尋化學反應。

提到即將面對的強敵南韓與中國，丁聖儒展現出對敵情的精準觀察，「韓國的特色就是快與準，外線命中率極高，這絕對是場艱難的比賽。我們會試著限制他們的射手，並發揮高柏鎧在禁區的優勢。」

至於面對球風強硬的中國隊，丁聖儒則笑說自己已經做好「肉搏戰」的心理準備，「大家都知道中國隊身體對抗強度很高，我必須特別準備好，畢竟我比較『小隻』，要迎接激烈的身體接觸。」

值得一提的是，這次國家隊陣中還有雷蒙恩、陳冠全等戰神隊隊友，這讓丁聖儒在國家隊處女秀中感到格外安心。他生動地比喻，「就像小學一、二年級升上三、四年級，被分到新班級，雖然很多球員以前沒配過，但有一、兩個以前的同班同學在，相對比較不會沒安全感。」

丁聖儒也透露，這群「老同學」成了他最棒的戰術小老師，「他們比較早接觸這個體系，如果有些戰術教練還沒提到，或是我不確定接下來會發生什麼，我就會先問他們。」在同儕的幫助與自身的努力下，這位職籃頂尖控衛正蓄勢待發，準備在亞洲盃舞台證明「小巨人」的實力。

