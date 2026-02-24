重磅！美國男籃好消息　杜蘭特率先表態願打洛杉磯奧運

▲杜蘭特率先表態，願出征2028年洛杉磯奧運。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

美國男籃在巴黎奧運集結老將與中生代成功完成金牌5連霸，雖然外界一度將這屆奧運視為多名資深球星的「最後一舞」，但陣中主力砍將「死神」杜蘭特（Kevin Durant）近期親自打破這種說法，他在受訪時表態只要狀態允許，並不排除續披國家隊戰袍，挑戰2028年洛杉磯奧運。

杜蘭特接受《ESPN》記者古德維爾（Vincent Goodwill）專訪時強調，他對再戰奧運的前提只有一個，就是必須仍具備實力。他直言不希望因為資歷或名氣入選，「我想靠表現證明自己還能幫助美國隊贏球」，而不是成為象徵性的老將人物。

針對「最後一舞」的標籤，杜蘭特也澄清這並非出自他口中，「我沒說過不打了，是詹姆斯（LeBron James）說的，你們也沒聽到柯瑞（Stephen Curry）這樣講。」目前手握4面奧運金牌、同時是美國男籃奧運史得分王的他，若真的出戰洛杉磯奧運，年紀將接近40歲，依舊相當關鍵。

此外，面對近年歐洲球星崛起、外界頻頻拿美國與歐洲籃球體系比較，杜蘭特明確表達反感。他否認「AAU正在毀掉籃球、歐洲模式才正確」的論調，甚至直指相關說法暗含針對美國黑人球員的偏見，杜蘭特並自信表示，「美國球員依然有能力壓制歐陸勢力！」